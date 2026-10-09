Boeken

Het is 1953 als meneer Stevens – butler van het voorname Darlington Hall – tot zijn verbijstering en schrik de opdracht krijgt van zijn nieuwe Amerikaanse werkgever een weekje vakantie te nemen om maar eens de buitenwereld te gaan verkennen. Na langdurig wikken en wegen komt Stevens tot het besluit dat hij in staat is deze buitenissige opdracht uit te voeren door er een werkvakantie van te maken. Vanwege personeelstekorten lijdt het huishouden van het landgoed naar zijn maatstaven zorgwekkende tekortkomingen. Hij neemt zich voor de voormalige huishoudster van Huize Darlington te benaderen in haar huidige woonplaats Weymouth met het verzoek – of aanbod – haar oude betrekking weer te vervullen. Juffrouw Kenton heeft voor de oorlog haar functie opgezegd om, naar zijn mening met volstrekt onbegrijpelijke en discutabele redenen, in het huwelijk te treden met een onbekende man. Uit de correspondentie die de huishoudster en de butler nog steeds onderhouden, meent meneer Stevens op te maken dat zij zeer ongelukkig is en naar haar oude positie terug wenst te keren.

Dit signalement is onderdeel van de Klassieker-rubriek van de boekenredactie van 8WEEKLY, gepubliceerd in september en oktober 2026. Voor de andere bijdragen aan deze rubriek, zie de links onderaan dit artikel.

No sex please, we’re British

Met de gids The Wonder of England van Jane Symons en de oude Ford van wijlen lord Darlington vertrekt de licht onzekere Stevens naar zijn bestemming. De vierdaagse reis naar juffrouw Kenton leidt uiteindelijk tot een reflectie op de betekenis van zijn leven, dat in het teken heeft gestaan van blindelingse plichtsgetrouwheid en zelfopofferende dienstbaarheid. De huishoudster heeft in de glorietijden van Darlington meerdere keren, tevergeefs, geprobeerd zijn hart te openen en hem te verleiden tot een liefdesrelatie. De arme meneer Stevens was slechts in staat deze momenten van intimiteit te tolereren door ze te relativeren tot werkgerelateerd overleg.

Trots legt hij in een passage uit dat continentale Europeanen ongeschikt zijn voor het butlerschap, omdat ‘zij van nature niet in staat zijn tot de emotionele beheersing waartoe alleen het Engelse volk in staat is’. De pijnlijkste gebeurtenis van zijn boven alles verheven plichtsbesef vindt plaats tijdens het eenzame sterfbed van zijn zieke vader. Zijn meester, lord Darlington, houdt tegelijkertijd een belangrijke vergadering met enige heren, en de arme Stevens legt op dat kritische moment zijn prioriteit volledig bij zijn werkgever.

Uurwerk

De rest van de dag toont het Engeland van tijdens de industrialisatiefase in de zeventiende en achttiende eeuw. In de loop van die periode is het ideaal en de metafoor van de maatschappij als uurwerk ontstaan. Het Verenigd Koninkrijk loopt voorop in deze ontwikkeling van een rurale naar geïndustrialiseerde samenleving. Elk mens wordt gezien als een radartje van de maatschappij in haar geheel en levert zijn bijdrage hieraan. De Engelse filosoof Thomas Hobbes (1588-1679) is een van de grondleggers van deze moderne politieke theorie. Instincten en natuurlijke behoeften en gevoelens moeten ondergeschikt zijn aan het belang van de maatschappij. De natuur van het individu is in de visie van Hobbes zelfzuchtig en destructief, zij creëert slechts wanorde. Voor het goed functioneren van de maatschappij en in het belang van ieder mens moet elk mechanisch onderdeeltje van het uurwerk zich volledig onderwerpen aan een centrale, absolute soevereine macht (de Leviathan). Het is waarschijnlijk aan deze eeuwenlange culturele indoctrinatie toe te schrijven dat de Engelse samenleving tot op de dag van vandaag een sterk klassensysteem heeft gekend dat gevoelens en natuurlijke instincten van de mens verdacht en ondergeschikt maakt aan het algemeen belang en het ideaal van het mechanistische uurwerk.

In het prachtige en subtiel geschreven De rest van de dag reflecteert de Engels-Japanse Kazuo Ishiguro op de tragedie van het individu dat zich blindelings, en ontroerend kwetsbaar, offert op het altaar van de macht.

Klassieker-rubriek 8WEEKLY, najaar 2026

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