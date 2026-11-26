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Geldnood plaagt de excellente civiel ingenieur Irwin Pearl. Irwin woont in Queens in New York City, met zijn vrouw en met twee zoons die binnenkort toe zijn aan een peperdure universitaire studie. Dus als zijn broer Gary, een ritselaar die rondrijdt in een dure auto, hem aanbiedt samen snel geld te verdienen aan een ingenieursklus voor een zootje Russen, hapt Irwin toe. De nette ingenieur weet duidelijk niet waar hij aan begint.

Irwin woont met zijn gezin in een alledaagse, rustige woonwijk. De grootste zorg van zijn vrouw Hester (Scarlett Johansson) is dat haar zoons hun huiswerk serieus maken, opdat niets hun weg naar de universiteit hindert.

Broer Gary Pearl is een voormalige politieagent. Waar hij zijn geld inmiddels precies mee verdient, is niet helemaal duidelijk, maar het geld klotst bij hem tegen de plinten.

Gouden bergen

De brallerige Gary (Adam Driver) klopt aan bij zijn hyperintelligente broer Irwin (Miles Teller), aannemer met een eigen bedrijf. Gary heeft gehoord over een stel Russen. Die willen een stuk grond in Brooklyn dat door olie zwaar vervuild is saneren om er huizen op te kunnen bouwen. Die Russen missen echter de technische know how van een ingenieur als Irwin. Volgens Gary beloven ze de broers gouden bergen voor hun medewerking. Irwin gaat voor het snelle geld, maar stort daarmee zichzelf, zijn vrouw en zijn zoons in een ongelijke strijd met de Russische maffia.

Onschadelijk

Zoals dat hoort met Russen in Amerikaanse films zijn ook die in Paper Tiger onbehouwen, onbetrouwbaar en gewelddadig. En ze hebben het gemunt op Irwin en zijn gezin. Het is aan gladde prater Gary om de boel in bedwang te houden. Ah joh: die Russen, dat zijn ‘papieren tijgers’, zo stelt de gelikte Gary zijn broer gerust. Ze lijken misschien gevaarlijk, maar in werkelijkheid zijn ze onschadelijk.

Verzonnen verhaal

Geen idee of in de jaren tachtig van de vorige eeuw de Russische maffia daadwerkelijk een grote rol speelde in de New Yorkse onderwereld, maar dat is wel de bewering in deze film. Regisseur James Grey (1969), die het script ook schreef, baseert dit verzonnen verhaal en de sfeertekening op zijn eigen herinneringen aan die tijd. Gray is van Russisch-Joodse komaf, geboren in een nogal gruizig New York. Blijkbaar was de Russische maffia daar in de jaren tachtig een plaag.

Dat komt mooi uit in het huidige tijdgewricht, waarin de Russen geregeld het kwade genie blijken achter van alles wat stuk gaat in de westerse wereld.

Geheimen

In de plot van Paper Tiger valt op dat iedereen kennis achterhoudt, geheimen heeft; van de twee broers tot de echtgenote, tot de kinderen. Terwijl die ontbrekende kennis juist cruciaal is voor de anderen; je denkt als kijker wel erg vaak: doe je mond open, práát.

Dat is een beetje een zwak punt in de plot van Paper Tiger. Net als het feit dat hier en daar een onlogische wending in het enigszins voorspelbare verhaal zit, waardoor dingen opeens anders worden.

Kleine toetsen

Desondanks is dit een prettige, ‘kleine’ film (dat laatste ondanks het feit dat een hele stoet producers zich ermee heeft bemoeid). De regisseur houdt zijn acteurs aan hun nekvel tegen, er wordt niet geschmierd, niet vet aangezet. Het enige lange stuk tekst dat Scarlett Johansson heeft, is wanneer Hester kwaad uitvalt tegen haar man. De uitstekende Adam Driver als de gladde en Miles Teller als de eerlijke broer zetten met kleine toetsen volwaardige personages neer. Maffiabaas Bogoyavich (Victor Ptak) hoeft alleen maar te kíjken om doodeng te zijn.

Een echte ontdekking is Gavin Goudey als Scott, de oudste zoon van Irwin en Hester. Veel meer dan zijn gelaatsuitdrukking heeft Goudy niet nodig om beurtelings een opschepperige en een bange jongvolwassene neer te zetten.

Met weinig middelen zet regisseur Gray zo een complex verhaal neer.

Paper Tiger draait vanaf donderdag 26 november 2026 in de bioscopen.

Met o.a.: Adam Driver, Scarlett Johansson, Miles Teller

Script: James Grey

Cinematografie: Joaquín Baca-Asay

Duur: 115 minuten