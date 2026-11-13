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Wie geld het allerbelangrijkste vindt en geen oog heeft voor zijn medemens, zal tragisch en eenzaam aan zijn einde komen. Dat is de boodschap van Charles Dickens’ novelle A Christmas Carol uit 1843. Die boodschap geldt anno 2026 nog onverkort, wat regisseur Ti West betreft. Hij maakte van Dickens’ klassieker een fijne griezelfilm, met niemand minder dan de ouder wordende Johnny Depp als de krenterige Ebenezer Scrooge.

A Christmas Carol is zó’n lekker hartverscheurend kerstverhaal dat de novelle al ettelijke keren is verfilmd. Ebenezer bevat dan ook geen enorme verrassingen voor wat betreft de plot. We weten al dat de geldzuchtige naarling Ebenezer Scrooge, geldschieter van beroep, in de kerstnacht zal worden bezocht door drie geesten die willen dat hij zijn leven betert. De vraag bij zo’n nieuwe verfilming is vooral hóé dit verhaal in beeld wordt gebracht, of die aanpak werkt en of de nieuwe versie méér doet dan de platgetreden paden bewandelen.

Klassenverschillen

Opvallend zijn daarom meteen de beelden die te zien zijn onder de titelrol, aan het begin van de film. We schrijven kerstavond 1836, en heel Londen bereidt zich voor op Kerstmis. De beelden snijden naadloos heen en weer van rijke mensen die zich verwachtingsvol bewegen in huizen vol licht en kleur naar straatarme inwoners die met niks proberen van kerst toch nog een feest te maken. Groot-Brittannië was altijd al een land van schrijnende klassenverschillen, toen evenzeer als nu, lijkt regisseur West te willen zeggen. Onderliggende boodschap: het wordt nooit wat met de UK als de rijken niet willen delen.

Dit alles wel gefilmd in de fraaie negentiende-eeuwse styling die gedurende de hele film wordt volgehouden.

Buitenissige personages

Voor zijn Scrooge heeft West de beschikking over Johnny Depp. Die heeft sinds zijn schandaleuze scheiding van Amber Heard voor het eerst sinds 2020 weer een grote rol, zijn optreden in 2023 in de wat krakkemikkige Franse film Jeanne du Barry daargelaten. Depp lijkt zowaar wat afgeslankt, hij zit goed in zijn vel. Buitenissige personages zijn al sinds Edward Scissorhands enorm aan hem besteed.

Het Britse accent dat Depp zich heeft aangeleerd ten behoeve van Pirates of the Caribbean betaalt zich uit; Depp kan daardoor moeiteloos doorgaan voor een Engelsman. Het enige minpunt is dat zijn Caribbean-Jack Sparrow altijd bezopen was, dus hier en daar klinkt Scrooge flink aangeschoten, maar dat is Depp graag vergeven; zo ook het feit dat hij het personage nu en dan te vet aanzet. Per slot ís Scrooge eigenlijk ook een sprookjesfiguur, een wat karikaturale, schraperige man, die het onderste uit de kan eist van familie en werknemers, voordat hij beseft dat hij toch echt zal moeten veranderen.

Angstig

De 63-jarige Depp maakt van Scrooge op geloofwaardige wijze een oude, bange en eenzame man. Met een gezicht vol rimpels en plooien, en met kromgetrokken schouders. Knap is dat je je er juist níét steeds bewust van bent dat je naar Johnny Depp zit te kijken, de boze en bange Scrooge overtuigt. In de ‘subtekst’ is Scrooges boodschap aan de (hedendaagse) gefortuneerden inderdaad dat de scheidslijn tussen rijk en arm minder scherp moet worden.

Blind

De 87-jarige acteur Ian McKellen is ijzersterk als Scrooges stokoude compagnon Marley, en ijzingwekkend wanneer hij als lijk, gehuld in kettingen, nog even komt spoken.

Rupert Grint kennen we vooral als Ron Wemel uit de Harry Potter-verfilmingen. In Ebenezer speelt hij kantoorklerk Bob Cratchit. De klerk is de vader van de ernstig zieke kleine Tim. Grint krijgt zowel in tekst als in spel niet veel meer ruimte dan onderdanig-zijn en onder de plak zitten bij Scrooge.

Andrea Riseborough is doodeng als het eerste ‘spook’: de geest van de voorbije Kerstmissen. Mooi is dat Riseboroughs geest in feite blind is: blinde zieners – zeg maar: helderzienden – komen in de literatuur voor tot bij de oude Grieken.

Vrouwen

Opvallend in Ebenezer is de uitgebreide aandacht voor vrouwen: die spelen in Scrooges leven een grote rol, beginnend met zijn oudere zus Fan. Zij redt het onfortuinlijke broertje Ebenezer van de verdrinkingsdood. Alle belangrijke vrouwen zingen ook het vredige kerstlied ‘Silent Night’.

Naargeestig

Een belangrijk sfeerelement in Ebenezer zijn de stevige geluidseffecten, zo nodig dik aangezet. De krassende kraai die de dood symboliseert. Rammelende kettingen, een vallende ring, belletjes, rijtuigen over de keien. En uiteraard zijn dankzij AI het mistige negentiende-eeuwse Londen en alle spoken en geesten gepast naargeestig en griezelig.

Het is mooi Johnny Depp eindelijk weer op dreef te zien. En Wests missie om A Christmas Carol een actuele zwieper mee te geven, is geslaagd.

Ebenezer draait vanaf donderdag 12 november 2026 in de bioscopen.