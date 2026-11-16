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Er is dit jaar tijdens het Cannes Filmfestival een klein cinematisch wonder gebeurd. Een film die decennialang werd verbannen, gecensureerd en nauwelijks vertoond, stond plotseling op het programma van het prestigieuze filmfestival, gerestaureerd en wel. Een film over bezeten nonnen, religieuze hysterie, gruwelijke martelingen, kerkelijke orgies en de hypocrisie van het christendom. Een film die destijds werd omschreven als een ‘grand fiesta for sadists and perverts’. En die reputatie maakt de film 50 jaar later nog meer dan waar.

We zitten diep in het Frankrijk van de zeventiende eeuw: de pest heerst, de katholieken en de protestanten staan recht tegenover elkaar, en Louis XIII regeert het land. Als een soort Gallië blijft de stad Loudun, waar pastoor Urbain Grandier een vrijbrief lijkt te hebben om te doen en laten wat hij wil, echter grotendeels buiten de strijd. Maar wanneer verhalen over verleiding en losbandigheid zich langzaam beginnen te verspreiden, raken de inwoners er steeds meer van overtuigd dat er heidense krachten aan het werk zijn. En voor gedachten van lust en aantrekkingskracht kan er natuurlijk maar één verklaring zijn: de duivel.

Zeventiende-eeuwse Elvis Presley

Centraal staan priester Grandier, briljant gespeeld door beruchte blaaskaak Oliver Reed, en Oscarwinnaar Vanessa Redgrave als zuster Jeanne. Hoewel ze elkaar nauwelijks ontmoeten, zijn ze vanaf het moment dat Grandier Loudun binnenkomt onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dankzij zijn robuuste voorkomen en donkere stem hangt het dorp (en Jeanne) aan zijn lippen. Iedereen lijkt in de ban van de verleiding en aantrekkingskracht die hij belichaamt. Grandier, als schaamteloze casanova, legt zijn geloften dan ook zonder aarzelen naast zich neer om in te spelen op deze aandacht.

Regisseur Ken Russell maakt daarbij dankbaar gebruik van satire. De hysterische reacties van de nonnen, de achteloze grofheid waarmee Grandier zijn affaires tegemoet treedt en de manier waarop vrouwen voor hem vallen alsof hij een zeventiende-eeuwse Elvis Presley is: het zijn allemaal elementen die het middeleeuwse verhaal een heerlijk absurde moderne twist geven.

Hysterie

Wie The Devils bekijkt door de lens van de eenentwintigste eeuw zal misschien verbaasd zijn dat de beruchte excessen in eerste instantie nog best meevallen. We zijn onderhand wel wat meer gewend als publiek. Toch maakt de film zijn reputatie van controverse meer dan waar. Niet alleen door wat er wordt getoond, maar vooral door de manier waarop Russell het in beeld brengt.

De hysterie zit in iedere porie van de film. Wilde zooms, scheve camerastandpunten en een bijna psychedelisch kleurgebruik geven The Devils de intensiteit van een koortsdroom. Ook de sets, ontworpen door een jonge Derek Jarman, die later zelf naam zou maken met films als Caravaggio en Blue, zijn ronduit indrukwekkend. Realisme maakt plaats voor een fantastische architectuur die soms dichter bij sciencefiction lijkt te staan dan bij historische cinema.

Nachtmerrie

Pas wanneer de collectieve waanzin in Loudun volledig ontspoort, onthult The Devils zijn ware gezicht. Wat begint als historische satire groeit uit tot een hallucinante nachtmerrie waarin religie, seksualiteit en macht volledig met elkaar versmelten. Schok gaat hand in hand met inktzwarte satire, terwijl de film steeds verder afglijdt richting chaos. Monty Python and the Holy Grail gedipt in lsd is een understatement.

Maar Russell mikt op meer dan alleen provocatie. Onder alle hysterie, naaktheid en extravagantie schuilt een verrassend scherpe film over macht, manipulatie en hypocrisie. Het verhaal krijgt gaandeweg iets van een martelaarslegende, waarin spirituele overtuigingen en politieke belangen niet langer van elkaar te onderscheiden zijn. De duivel wordt voortdurend aangeroepen, maar Russell lijkt veel meer geïnteresseerd in de monsters die mensen zelf creëren.

Misschien is dat ook de reden waarom The Devils vandaag de dag nog altijd zo krachtig aanvoelt. Het gebruik van religie om angst aan te wakkeren, de politieke exploitatie van collectieve paniek en de manier waarop machthebbers vijandbeelden creëren voor hun eigen gewin zijn anno nu nauwelijks minder relevant dan in 1971.