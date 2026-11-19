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Zelfs wanneer een libretto van een opera niet altijd even sterk is, kan de muziek het naar een hoger niveau tillen. Iets soortgelijks kan worden gezegd voor de Nederlandse film Spinoza van Rudolf van den Berg, die kort na de opnamen overleed.

De film is vrij gebaseerd op een toneelstuk dat Dimitri Frenkel Frank schreef voor het Holland Festival van 1964. Op dit theaterstuk is overigens ook de gelijknamige opera van Ton de Kruyf gebaseerd (1971). Van den Berg tilde het toneelstuk naar een hoger plan en de sterke cast droeg daar zeker aan bij.

Het verhaal van de film

Eerst het verhaal. Dat speelt zich voornamelijk af in het Amsterdam van 1656. Deze stad staat momenteel ook centraal in de tentoonstelling Meesterwerk Amsterdam in het Stadsarchief. Maar er is een groot verschil tussen de in donkere tinten gehouden film en de veelal in het licht badende beeldende kunst. Dat heeft een reden, zoals verderop zal blijken.

Spinoza leefde in die tijd op de plaats waar nu het Waterlooplein is en waar een standbeeld van hem staat, met op de mantel afbeeldingen van halsbandparkieten (symbool voor allochtonen) en mussen (autochtonen). Pal om de hoek woonde Rembrandt van Rijn, de man van licht en donker. Of ze elkaar hebben gekend, is nog maar de vraag, maar Frenkel Frank voert beiden op. Dat gaf hem de mogelijkheid om de rationele kant van Spinoza te benadrukken tegenover de meer emotionele insteek van Rembrandt. Een nog steeds beproefde dialectiek die je op een andere manier ook terugvindt in de tentoonstelling Hals–Rembrandt in het Frans Hals Museum in Haarlem. Toch bevat de film een ontroerend moment; Spinoza legt zijn hand op de schouder van Rembrandt en deze beantwoordt dit met hetzelfde gebaar.

Er zitten genoeg historische missertjes in de film, maar die kan men met de mantel der liefde bedekken, want het was Van den Berg niet te doen om een biografisch portret. Neem het begin, waarin Adriaen Koerbagh, een vriend en geestverwant van Spinoza, aan een galg hangt. Zo is hij echter niet aan zijn eind gekomen; hij stierf in het Rasphuis. Wellicht is de verwarring ontstaan door de tekeningen die Rembrandt in 1664 van Elsje Christiaens aan een galg maakte. Ook het gegeven dat rabbijn Moses Zacuto Spinoza met een mes in de rug verwondde, moet naar het land der fabelen worden verwezen.

Bij Van den Berg draait het primair om, zoals hij het zelf noemde, ‘exponenten van gedachten’: de gedachten van vrijdenker Spinoza, die daarvoor in de ban wordt gedaan, zoals dat eerder met Uriel da Costa was gebeurd, een andere filosoof van Portugees-joodse afkomst. Toen Spinoza geëxcommuniceerd was, zeiden geestverwanten van hem dat op dat moment ‘het licht verloren was gegaan’. Dat is wellicht een van de redenen waarom de film zo donker is gehouden. Een andere verklaring ligt mogelijk in Spinoza’s uitspraak dat hij lenzen wil slijpen ‘om God te kunnen zien’. Daar begon hij mee nadat hij in de ban was gedaan en hij ging ermee door toen hij Amsterdam had verlaten. We zien hem op het eind van de film op weg gaan, gehuld in een mantel met afbeeldingen van halsbandparkieten en mussen.

De cast van de film

De cast is over de gehele linie sterk. Bart Bijnens zet Spinoza neer, Pierre Bokma Rembrandt en Hans Croiset Spinoza’s leermeester rabbijn Morteira, die steeds meer afstand van hem nam. Kees Hulst is dominee Leupenius, die het in het echte leven ook met Vondel aan de stok had, en burgemeester Bicker werd als vrouw opgevoerd en gespeeld door Olga Zuiderhoek.

Deze laatste keuze is een anachronisme van jewelste, want de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam is Femke Halsema. Wellicht om te benadrukken dat tijd volgens Spinoza alleen maar een hulpmiddel van de verbeelding is. Verbeelding is namelijk rijkelijk aanwezig in deze sterke film, zowel wat scenario als cast betreft. Tot slot mag de muziek van Iris Hond niet worden vergeten. Het is haar eerste partituur voor een film.

Volgend jaar is het 350 jaar geleden dat Spinoza zijn Ethica schreef. Dat zal uitgebreid worden gevierd. Onder meer deze film vormt een aanloopje. Het verschijnen van de Nederlandse vertaling van de ruim 1300 bladzijden tellende biografie van Jonathan Israel is waarschijnlijk een hoogtepunt. Meer wetenschap, minder verbeelding wellicht. Allebei hebben recht om te bestaan.

Spinoza draait vanaf donderdag 19 november 2026 in de bioscopen.