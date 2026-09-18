Boeken

Het Verenigd Koninkrijk staat sinds jaar en dag bekend om zijn rijke literaire traditie. Dat de Britse literatuur ook op de boekenplanken van de redacteuren van 8WEEKLY nog altijd rijkelijk vertegenwoordigd is, bleek uit het enthousiasme waarmee de verschillende redacteuren hebben meegewerkt aan de eerste boekenrubriek van 8WEEKLY. Daarin worden namelijk verschillende klassieke werken uit het Verenigd Koninkrijk besproken.

Tussen 18 september en 16 oktober 2026 zal er elke week een bijdrage aan deze eerste rubriek worden gepubliceerd. De komende weken kunnen de lezers van 8WEEKLY de volgende bijdragen verwachten:

Els van Swol – Signalement: Schoonheid en beng beng (over Utz van Bruce Chatwin) (verschijnt op 18 september 2026)

Stefan Huissoon – Essay: De victoriaanse tragedie die lof en rumoer veroorzaakte (over De onbeduidende Jude van Thomas Hardy) (verschijnt op 25 september 2026)

Monica Dieleman – Column: Een symbool voor generaties (over The hobbit van J.R.R. Tolkien) (verschijnt op 2 oktober 2026)

Karin Oort – Signalement: Radarwerk (over De rest van de dag van Kazuo Ishiguro) (verschijnt op 9 oktober 2026)

Bjorn Lichtenberg – Essay: Magisch realisme bij Robert Louis Stevenson (over The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde van Robert Louis Stevenson) (verschijnt op 16 oktober 2026)

We bedanken de uitgeverijen voor de recensie-exemplaren van de besproken boeken en wensen de lezers veel leesplezier met deze eerste boekenrubriek!

Hartelijke groeten,

namens de boekenredactie,

Bjorn Lichtenberg

Interim Chef Boekenredactie 8WEEKLY