Next to Normal de musical – Nanoek

Theater / Voorstelling

Hoe erg beïnvloedt de mentale gezondheid van een moeder een gezin? Behoorlijk, blijkt uit de musical Next to Normal. Ieder huisje heeft zijn kruisje en in deze show is dat moeder Diana die worstelt met haar bipolaire stoornis. Een heftig onderwerp voor een musical, maar de show is perfect in balans.

Op 10 oktober, Wereld Mentale Gezondheidsdag, ging de nieuwe versie van Next to Normal in première in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. Deze musical gaat over het wel en wee van de familie Goodman. Op het eerste gezicht een normale familie met twee kinderen, maar niets is minder waar. Moeder Diana heeft een bipolaire stoornis getriggerd door trauma en worstelt zowel met de depressies als met de manie die bij de ziekte horen. Haar worsteling drukt een behoorlijke stempel op het gezin, dat in haar ogen ook nog eens heel anders is dan het in werkelijkheid blijkt. Terwijl dochter Nathalie en haar vader er alles aan doen om het gezin zo normaal mogelijk te laten zijn.

Ook dit is musical

In 2012 was deze musical al eens in Nederland te zien, geproduceerd door Joop van den Ende Theaterproducties, met Simone Kleinsma als Diana en Freek Bartels als Gabe. Leuk detail: Jonathan Demoor speelde toen Henry, Nathalie’s vriendje en in deze nieuwe versie speelt hij Dr. Madden. De show maakte toen al veel indruk. Deze nieuwe versie is van Nanoek, producent van onder andere het bekroonde MILK en The Last Five Years. De nieuwe vertaling is van Judith Boesen. De hoofrollen worden gespeeld door Willemijn Verkaik (Diana), Edwin Jonker (Dan), Michael Muyderman (Gabe) en Yara Brand (Nathalie).

Met weinig wordt een indrukwekkend verhaal verteld. Er staan zes acteurs op het podium die worden begeleid door een vierkoppige band. Er zijn geen grootse decorstukken of indrukwekkende kostuums. De show staat door de goede teksten, de rauwe pop-rock muziek en het subtiele acteerwerk. Dit verdrietige verhaal wordt mooi verteld, is zwaar, maar er zijn ook genoeg luchtige momenten. Er is geen woord te veel gezegd, er wordt juist veel getoond. Denk aan Diana die in haar enthousiasme boterhammen op de keukenmuur plakt en het zo voor het gezin duidelijk wordt dat het weer minder met haar gaat. Deze show laat duidelijk zien dat musical niet alleen een frivool medium is, maar dat je er ook kleine serieuze verhalen mee kunt vertellen.

Topcast

Willemijn Verkaik speelt Diana goed, als publiek leef je echt met haar mee. Ze geeft gas op de juiste momenten en houdt het ook klein waar nodig. Dit is ook sterk geënsceneerd, bijvoorbeeld wanneer Diana naar een nieuwe psychiater gaat en er elke keer harde rockmuziek klinkt als hij beweegt. Zo wordt het voor het publiek inzichtelijker wat Diana ervaart en verklaart dit ook haar wat opvallende reactie op de psychiater.

Michael Muyderman vertolkt de rol van Gabe voortreffelijke, met slechts kleine aanpassingen verandert hij van lieve zoon in kwelgeest en weer terug. Zijn nummer ‘Ik besta’ is één van de hoogtepunten van de musical. Edwin Jonker speelt een goede vader, met wie je medelijden krijgt, want hij doet zó zijn best om alles goed te laten lopen en normaal te laten zijn. Bovendien is de hele cast vocaal erg sterk en ondersteunt de rauwe muziek het verhaal goed.

Kortom, Next to Normal is een musical waarin alles klopt: een goed verhaal, subtiel acteerwerk en rauwe muziek. Een zwaar verhaal met genoeg luchtigheid, zodat het publiek de zaal niet zwaarmoedig verlaat. Dit musicalhoogstandje is slechts korte tijd in de Nederlandse theaters te zien (tot en met 29 december), dus je moet er snel bij zijn. Een aanrader voor iedereen die wil zien wat musical ook kan zijn.