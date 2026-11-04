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Een stille octopus als een van de belangrijkste personages in een film over eenzaamheid, verlies en vriendschap. Het klinkt misschien wat vreemd, maar Remarkably Bright Creatures laat zien dat juist zo’n ongebruikelijke combinatie heel goed kan werken.

De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Shelby Van Pelt en vertelt het verhaal van Tova, gespeeld door Sally Field. Tova is een oudere vrouw die na het overlijden van haar man en zoon alleen is komen te staan. Als afleiding werkt ze ’s nachts in een aquarium. Daar ontstaat een bijzondere band met Marcellus, een wijze octopus. Vanuit zijn aquarium observeert hij de mensen die dagelijks aan hem voorbijgaan. Hoewel hij niet kan praten, vormen zijn gedachten een belangrijke stem en kijk op de mensenwereld. Hij vormt een symbolische brug tussen mensen. Via het aquarium, maar ook via de zorg voor hem, komen personages met elkaar in contact die elkaar anders misschien nooit zouden hebben gevonden.

Het aquarium wordt een ontmoetingsplek

In Remarkably Bright Creatures werkt dat verbindende effect op verschillende manieren. Het aquarium is meer dan alleen de plek waar Tova werkt. Het wordt een ontmoetingsplek waar levens elkaar kruisen. Marcellus ziet wat de mensen zelf niet altijd zien en lijkt daarmee de verbindende factor in hun levens te worden.

De film gaat ondertussen over veel meer dan een vrouw en haar geliefde octopus. Tova draagt het verdriet van haar verleden met zich mee, terwijl andere personages eveneens zoeken naar hun plek in de wereld. De film toont aan dat eenzaamheid niet altijd door een groot gebaar verdwijnt, maar ook kan afbrokkelen door een klein contactmoment.

Daarbij draven de makers niet door. Er wordt niet gedaan alsof dieren menselijke problemen kunnen oplossen. Marcellus is geen wondermiddel, maar hij kan wél iets in beweging zetten. Vanuit die gedachte wordt de octopus een verrassend passend symbool voor de film: hij zit achter glas, maar heeft toch invloed op de wereld daarbuiten.

Tempo en toon houden het verhaal overeind

De rustige manier waarop het verhaal wordt verteld, past goed bij dat thema. Remarkably Bright Creatures probeert je niet voortdurend tot tranen toe te dwingen. Er wordt de tijd genomen om de personages te leren kennen, waarna de verschillende verhaallijnen langzaam bij elkaar komen. De climax komt hierdoor goed tot zijn recht.

Ook de humor werkt goed en zorgt voor een broodnodige luchtige tegenhanger van de zwaardere thema’s. Marcellus’ blik op de mensheid is komisch, tot het droge toe, terwijl tegelijkertijd duidelijk wordt dat hij veel meer begrijpt dan de mensen om hem heen doen vermoeden.

Niet alles is even sterk. Sommige momenten zijn wat sentimenteel en enkele ontwikkelingen zijn misschien iets te mooi om waar te zijn, waardoor ze ietwat gemakkelijk aanvoelen. Het doet af en toe iets af aan de geloofwaardigheid, al blijft het geheel overeind door de warmte van het verhaal.

De ingehouden toon wordt gedragen door sterk acteerwerk van Sally Field. Gedurende de film laat zij Tova’s stevig opgebouwde muur langzaam, niet zonder horten en stoten maar toch overtuigend, afbrokkelen.

Een warme aanrader

Dat deze ingetogen kracht niet onopgemerkt is gebleven, blijkt wel uit de drie Emmy-nominaties die de film in de wacht sleepte. Een mooie erkenning voor een film die het juist moet hebben van kleine, stille momenten in plaats van grote gebaren.

Remarkably Bright Creatures is daarmee een warme film over verlies en eenzaamheid, maar uiteindelijk vooral over verbinding. Een film die je eraan herinnert dat speciale connecties soms uit de meest onverwachte hoek kunnen komen, zelfs vanuit een aquarium.