Jungle by Night is geen onbekende naam meer in de Nederlandse en internationale muziekwereld. De mannen, toen nog jongens, brachten in 2010 hun eerste EP ET/Get Busy uit. De band bestaat uit blazers, gitaar, toetsen, bas en veel percussie. De instrumentale muziek is vooral erg dansbaar met allerlei invloeden zoals jazz, dance en afrobeat. Vanaf 2010 is er bijna elk jaar een album en/of EP uitgebracht en hebben de mannen daarnaast meer dan 450 shows in 24 verschillende landen gedaan.