In de vijftiende editie van de Americana-update worden de oude bekenden van Tip Jar geflankeerd door twee debutanten in het genre. De uit Eindhoven afkomstige Aiden & The Wild sluit deze update. We starten met de Amsterdamse formatie Greener Grass die tegendraads referenties op laten borrelen en misschien zelfs ver in het verleden van het muzikale geheugen laten graven.

Het ontdekken van nieuwe muziek met hoge kwaliteit is altijd een feest voor de oren en zeker ook de geest. Deze gevoelens delen met de lezer zorgt voor een extra dimensie. Ook deze keer nemen we jullie graag mee op ontdekkingstochten.

Greener Grass

De uit Amsterdam afkomstige formatie Greener Grass is een kwartet dat zich kenmerkt door drie zangstemmen en één achtergrondstem. Instrumentaal bedienen ze zich van een vibrafoon, mandoline en bas. Wat percussie maakt het beeld compleet. Geen alledaags instrumentaal pallet dat zonder twijfel meteen doet denken aan folk uit lang vervlogen tijden. Een herinnering aan het Woodstock tijdperk valt bijna niet te onderdrukken.

Als we onbevooroordeeld en onbevangen luisteren naar het debuutalbum Greener Grass dan worden we al snel gegrepen door de schoonheid van de muziek van dit kwartet. Ze laten direct met hun kwalitatief hoogstaande muziek horen dat ze uit een fijn bewerkt en vooral geïnspireerd muzikaal hout gesneden zijn. De zang van de drie dames passen weldadig bij elkaar.

Wie eenmaal gegrepen wordt door de schoonheid van dit album zal er met regelmaat naar teruggrijpen en andermaal meegevoerd worden op de melodielijnen en harmonieën van de zanglijnen. Feitelijk klinkt de karige instrumentale begeleiding als een weldaad.

Tip Jar

Het nieuwste album van Tip Jar werd deels opgenomen in Eindhoven en gedeeltelijk in Texas, met de vrienden Walt Wilkins. Het trio bestaat uit Bart de Win, Arianne de Knegt en Harry Hendriks. De liedjes op Songs about love and life on the hippie side of country rolden allemaal uit de pen van het trio, met hier en daar bijdragen van Wilkins en producer Eric van de Lest.

Dit zesde album van de band zal fans geenszins teleurstellen. Wie de band volgt, weet dat er nog een live-album op de plank moet liggen dat niet eens zo lang geleden werd opgenomen. Wat dat betreft is dit studiowerk een onverwacht extraatje.

De albumtitel laat, zo laat de release sheet weten, een beschrijving zijn van de unieke stijl van de band alsook een link met de muzikale helden uit de jaren zeventig waar de directe inspiratie voor veel van hun liedjes te vinden is.

Kenmerkend voor de sound van Tip Jar is nog altijd de afwisselende zang van Bart de Win en zijn levenspartner Arianne de Knegt, soms in duetten gegoten. Het toetsenspel van De Win is vaak de basis van liedjes. Het toetsenwerk van De Win klinkt vaak ook bij andere artiesten uit ons land, maar ook bij artiesten uit Texas als zij in ons land komen optreden.

Het volle dozijn aan liedjes is een aaneenrijging van fijne liedjes waar het lastig is om hoogtepunten aan te wijzen zonder andere composities tekort te doen. Tussen ‘Out of the blue’ en ‘Big family’ huizen een tiental liedjes die stuk voor stuk niet voor elkaar onderdoen. Misschien is ‘Love and understanding’ meteen wel het liedje dat met de titel alleen al meer vertelt over de muzikale roots gekoppeld aan de hedendaagse muziek. Dit ene lied vat samen waar al deze liedjes hun oorsprong vonden.

Aiden & The Wild

Wat kan je als beginnende band pech hebben als je je debuutalbum net uitbrengt op het op het moment dat de hele wereld op slot gaat vanwege een pandemie. Aidan alias Diederik van den Brandt uit Eindhoven overkwam dit. Nu de beperkingen in zijn geheel zijn verdwenen, is het tijd om het album Revelation Never Came opnieuw voor te stellen aan de wereld in een wat uitgebreidere editie. Aiden & The Wild bewegen zich op een heel mooi snijvlak van Americana, indie en folkmuziek.

Aiden krijgt op het album hulp van Merel Sophie in de compositie ’The Whip’, een van de hoogtepunten van het album omdat de samenzang heerlijk is. Als hij zich laat omringen door meer zangeressen zoals in ‘What it Ain’t, met Bobbie, Dési Ducrot en Baptiste W. Hamon, weet het album andermaal een hoogtepunt te bereiken. Dit doet overigens niets af aan de rest van de composities. Deze twee liedjes zijn de krenten in de heerlijke pap.

Aiden nam het album bijna volledig in zijn thuisstudio op en maakte laagje voor laagje een mooi muzikaal universum. De sessie met de anderen werden opgenomen in de lockdownperiode vanuit Parijs, Amsterdam en Rotterdam.

Wie houdt van muziek van Ben Howard, Wilco en Kurt Vile kan het album Revelation Never Came eigenlijk blindelings kopen en zal zich kunnen verdrinken in de fijne melodielijnen en frisse zanglijnen. Deze heruitgave als Deluxe Edition bevat een viertal extra tracks live opgenomen in de Effenaar in Eindhoven.