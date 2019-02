Muziek / Concert

Het optreden van Ellen Shae in Gitaaratelier Haef te Vrouwenpolder is intiem. Muzikaal is het innemend, zoals Shae samen met twee muzikanten een bloemlezing geeft van haar twee minialbums, gelardeerd met nieuwe composities.

De ambiance in het Haef Gitaaratelier, Lifestyle & Winkelcafé is ontspannen, intiem en gezellig. Je zit dicht op de artiest in een omgeving die normaal de winkelvloer is. Toch beschikt de ruimte over een prettige akoestiek. De eigenaar Leon Hillebrand heet ons als bekenden al snel welkom, wat ertoe bijdraagt het muzikaal feest.

Vriendschap tussen muzikanten

Nog niet zolang geleden gaf Ellen Shae in de Drvkkery te Middelburg met Sarah Smolen en Tom Mank een instore optreden in de rumoerige omgeving van het koffiecafé van de boekhandel. Toch viel er genoeg te genieten voor de liefhebber. De vriendschap tussen de drie muzikanten viel van de gezichten te lezen, wat het spelplezier ten goede kwam. De muzikanten vulden elkaar perfect aan, maar gaven elkaar ook de nodige ruimte. Shae speelde met de songs van Smolen en Mank mee, terwijl het duo net zo makkelijk de liedjes van Shae begeleidde.

In het Gitaaratelier, Lifestyle & Winkelcafé Haef in Vrouwenpolder is het muisstil als Shae met haar begeleiders James Denton op gitaar en Frank Faber op contrabas speelt. De oren hangen werkelijk aan de lippen van het trio dat een enorme dosis spelplezier combineert met groot vakmanschap. De inkleuring met de gitaar van Denton en het creatieve basspel van Faber doet de liedjes van Shae eer aan. In een set van ruim een uur wordt het publiek een bloemlezing van haar liedjes voorgeschoteld. Het onderstreept het feit dat Shae inmiddels een fraaie set aan liedjes op cd heeft gezet. De nieuwe liedjes zijn een welkome aanvulling op het kleine repertoire.

Warm aanbevolen

Natuurlijk is het titelnummer van de laatste mini-cd een van de prijsnummers van de show. ‘Clouds’ wordt prachtig vertolkt door het trio. Maar ook liedjes als ‘Tiny Yellow Van’ en het nieuwe ‘Homesick’ mogen er zeker zijn! Het samen met Tom Mank geschreven ‘Caged Bird’ wordt door Shae solo gespeeld. De overige liedjes zijn steeds in triobezetting. Shae boeit continue en laat veel ruimte voor haar begeleiders. Denton laat zijn elektrische gitaarspel vooral in dienst staan van de liedjes van Shae, terwijl hij af en toe mag schitteren in een solo. Zowel Faber als Denton zingen in een fraaie harmonie met Shae in aantal van de elf composities die we horen. Vragend naar de invloed en inspiratiebronnen van Shae horen we een breed pallet als Feist, Bonnie Raitt, Ella Fitzgerald en Shawn Colvin langskomen. Ook luistert ze naar veel nieuwe muziek op Spotify om inspiratie op te doen.

De jazz horen we bijvoorbeeld terug in ‘Hurt’, dat ze tot op heden nooit opnam en het vrij gespeelde ‘Apology’, waar beide begeleiders uitgenodigd worden voor een solo. De toegift ‘Fight’ is de kers op de taart van het fraaie optreden, dat reikhalzend doet uitzien naar een volgend album. Dit zal mogelijk in de loop van dit jaar zijn eerste opnamen gaan krijgen. Wie in de tussentijd wil genieten van deze fijne singer-songwriter uit Zeeland, kan het beste een van haar optredens gaan bezoeken. Warm aanbevolen, wat mij betreft.