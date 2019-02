Muziek / Concert

Het zesde album van Jodymoon, A Love Brand New, moet vrijdag 18 januari nog verschijnen als Digna Janssen en Johan Smeets het samen met Marie-José Didderen bij Meneer Frits in Eindhoven live presenteren. Het muziekcafé Meneer Frits zit vol met liefhebbers van de muziek van Jodymoon. Zelfs de stiefvader van Digna is bij de show aanwezig en zit naast me. Ieder geniet van de klanken van de nieuwe liedjes gelardeerd met wat oudere liedjes van het Limburgse duo.

Voor Janssen is het optreden een thuiswedstrijd op haar geboortegrond. Inmiddels woont ze al een groter gedeelte van haar leven in het zuidelijke Maastricht. A Love Brand New is in de afgelopen drieënhalf jaar tot stand gekomen in een emotionele tijd, waarin vlak achter elkaar de vader van Smeets en de moeder van Janssen overleden.

Intieme thuisstudio

liedjes zijn opgenomen in de kersverse thuisstudio van de twee bandleden, die ook samen het leven delen in hun nieuwe woonomgeving. De intieme omgeving van de eigen studio heeft geleid tot een opnieuw hoogstaand album. Dit zesde album van Jodymoon stelt wederom niet teleur en bevestigt hun plaats in de Nederlandse alternatieve popmuziek. De erkenning zou dan ook verder moeten reiken dan die van de liefhebbers. De liedjes van dit album lenen zich ervoor om door een groter publiek gehoord te worden.

Om de release van het album aandacht te geven is de band op tournee in Nederland. Veel van dat nieuwe materiaal spelen ze dan ook in Eindhoven voor het eerst. Dat ze dat verdienstelijk doen en met plezier is duidelijk zichtbaar en hoorbaar in de twee sets van ruim drie kwartier. Het siert hen dat ze een tweetal liedjes opnieuw inzetten na een valse start, waarmee ze onderstrepen hoe hoog ze de kwaliteitseisen voor zichzelf stellen.

Groots herbeleven

Wat er gebeurt in je hoofd als je de liedjes live gehoord hebt is bijzonder, zelfs na het album meerdere keren geluisterd te hebben. Wist ik eerst niet mijn favorieten te benoemen, na de live sensatie is het duidelijk dat ‘To The Coast’ daar zeker toe gerekend mag worden. Met het geluid van de zee zetten ze het liedje in. Inhoudelijk is het liedje niet het verwachte verhaal van een dagje naar de kust, maar gaat het over het leven dat er was. Het opgroeien en dankbaar zijn voor de momenten die er zijn geweest. De kust lijkt de plek waar rust gevonden wordt. Het is een liedje over de moeilijke tijd van het afscheid nemen, terwijl er veel warmte en behagen uit het lied blijft gloeien. Een mooiere manier van een afscheid verwoorden ken ik even niet.

We horen prachtige vertolkingen van ‘Sing Low’, ‘Sarah & Rose’ en natuurlijk het geweldige titelnummer ‘A Love Brand New’, dat de release van het album vooruitsnelde als de eerste single op YouTube. Een liedje dat vooral gaat over het fenomeen dat je het leven moet leven en moet stralen voordat je zal verdwijnen. Geniet en straal: dat is les die Jodymoon je meegeeft aan het slot van het album. Geniet van een van de komende liveoptredens en laat het album daarna als souvenir je groots de avond herbeleven. Als je daarna de cd opnieuw beluistert zijn de composities naar een nog grotere hoogte gestegen.