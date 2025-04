Home – ISH Dance Collective

Theater / Voorstelling

Thuis is waar de bank is. Vier dansers zitten, staan, hangen, klauteren over een crèmekleurige bank, een chaise-longue, een fauteuil en een hocker. Het decor van Home van choreograaf Denden Karadeniz laat niets te raden over: dit is een huiskamer. Na aanvankelijke harmonie, ontwikkelen zich al snel conflicten en competitie in deze huiselijke omgeving.

De plek, de aanpak en het gezelschap suggereren een vorm van isolement in Home van ISH Dance Collective. Is dit een studentenhuis? Een woongroep? Heerst er een coronapandemie, waardoor de vier dansers de ruimte niet uit mogen en tot elkaar zijn veroordeeld?

Waar het isolement aanvankelijk in harmonie wordt verdragen, ontstaan al snel kleine en steeds grote wordende irritaties, ondersteund door een elektronische soundscape die de handeling ondersteunt. (componist: Simone Giacomini).

Talent

ISH Talent biedt beginnende makers de kans een eigen dansvoorstelling te ontwikkelen. Onder die Talent-vlag maakt de bevlogen Denden Karadeniz Home. Karadeniz is danser, hij danste onder andere bij ISH. Daarnaast is hij choreograaf. Hij hoort tot de makers die zeer serieus aan de slag gaat met hedendaagse dansstijlen. Zo heeft hij het Zero Dance Theatre opgericht, een contemporary fusion-dansgroep. Contemporary fusion is een mengvorm die moderne dans, breakdance, acrobatiek, hiphop, vogue en streetdance combineert tot een dynamisch en grenzeloos geheel.

Stoelendans

Met Home maakt Karadeniz deels een verhalende voorstelling met dansers Amalia Stitz, Noor Jayani, Maxim Kuznetsov en Giulio Hoxhallari. In een carré-vormige ruimte delen de vier in eerste instantie de grote bank. Alsof ze gezamenlijk televisie zitten te kijken. Maar al snel ontstaat een soort stoelendans waarbij de dansers steeds verwisselen van plek. Er ontstaat verveling, onderlinge irritatie. Ze staan, liggen, hangen, lopen, stuiteren, glijden op en over de zitelementen.

Die zitelementen zijn meteen de rekwisieten, die veranderen van plaats, gaan rechtop, ondersteboven, tegen elkaar aan en van elkaar af.

Oogstrelend

Je kunt in Home thema’s en vertellingen zien. De dansers spelen met balans en disbalans. Met steeds wisselende emoties. Met elkaar aantrekken of juist afstoten. Met vrolijkheid en agressie. Er zijn fragmenten met zijn vieren, met trio’s, duetten, en er zijn solo’s. De dansers concurreren, werken samen, vormen bondjes of zijn vijanden. Ze vertrouwen of wantrouwen elkaar. Ze ondersteunen en bestrijden elkaar.

In een beklemmend fragment lijkt Maxim Kuznetsov levend begraven te worden door de grote bank, maar hij ontworstelt zich daaraan. Giulio Hoxhallari is sterk in een soort neurotische lichaamstaal, en mag op zeker moment op de sofa bij de psychiater om af te reageren.

Home is een oogstrelende, virtuoze voorstelling van een getalenteerde choreograaf, met sterke dansers die zich vol storten in deze veelzijdige, fascinerende dansvorm.

Tekst: Wajdi Mouawad

Lichtontwerp: Mike den Ottolander

Licht en geluid: Menno Drost

Componist: Simone Giacomini