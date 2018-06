Fortarock is weer terug en vlamt erop los

Muziek / Reportage

Na een jaar te hebben overgeslagen is Fortarock weer terug in het Goffertpark in Nijmegen, en pakt meteen goed uit met bands als Nightwish, Parkway Drive, Bodycount en Arch Enemy.

In 2016 was het festival voor het eerst twee dagen en dat was een groot succes. Helaas kreeg het metalfestival in 2017 geen grote line up rond en ging het in aangepaste vorm door in Doornroosje, maar dit jaar komt Fortarock goed terug met twee dagen vol metal.

Vrijdag, meer dan een warming up

Na een hete week komt het even met bakken uit de hemel als Fortarock begint, maar de tempratuur daalt en het wordt wat aangenamer voor de in zwart gehulde metalfans. Het festival blijft in nevel gehuld en tijdens het optreden van Arch Enemy regent het nog even flink, maar dat mag de pret niet drukken.

Vrijdagmiddag begint Fortarock met een line up op twee podia en op zaterdag komt er een derde podium bij. Het programma op vrijdag is goed verdeeld: er is geen overlap tussen de bands en het publiek loopt zo makkelijk van podium naar podium. De Franse metalcoreband Betraying the Martyrs trapt het festival af, gevolgd door thrashmetalband Death Angel en deathmetalband Suffocation. Gedurende deze optredens loopt het terrein langzaam vol voor de grotere bands van de avond.

Body Count geeft een energieke show weg. De rap in combinatie met metal is misschien niet weggelegd voor elke festivalganger, maar rapper Ice-T (bij een groot publiek ook wel bekend als detective Tutuola uit Law & Order SVU) krijgt het publiek goed mee. Hij laat zien dat hij meer is dan een stoere rapper als zijn tweejarige dochtertje het podium op komt, wat menig hart laat smelten.

Hierna volgt een duister optreden van Watain en vervolgens staat Arch Enemy op het hoofdpodium. Het optreden van de melodische deathmetalband gaat niet geheel vlekkeloos. De blauwharige frontvrouw Alissa White-Gluz weet met haar gegrunt het geluid ‘op te blazen’, waardoor de band tot twee keer toe het podium af moet om het geluid weer te repareren.

Vervolgens staat Kreator in de tent, een band die voor de derde keer op Fortarock staat. De Duitse band weet het publiek helemaal los te krijgen met een spetterende liveshow.

De vrijdag wordt afgesloten met headliner Parkway Drive. Menig metalfan was een beetje sceptisch over deze metalcoreband als headliner, maar Parkway Drive stelde niet teleur. Met een spetterende liveshow met veel vuur, vuurwerk en een drumstel dat ronddraait en zelfs op zijn kop hangt, laat de band zien een goede afsluiter te zijn voor de eerste dag Fortarock.

Zaterdag, Nightwish steelt de show

Zaterdag opent Anneke van Giersbergen het hoofdpodium met haar nieuwe band Vuur. De band begint niet zo sterk, maar zodra de zangeres haar gitaar weg doet, spat de energie van het podium en de nummers af. Van Vuur gaan we hopelijk nog meer horen! Daarna volgt de band Týr met aanstekelijke vikingmetal.

Het zaterdagprogramma kent wel wat overlap, al treden de grootste band niet tegelijk op. Het idyllische theaterpodium is deze dag geopend en daar staan de wat kleinere veel belovende bands, die vaak tegelijk optreden met andere grotere bands uit het genre.

Opvallend is de experimentele muziek van Igorrr, die alle kanten op schiet van lekker in het gehoor liggende nummers met opera partijen tot hevige deathmetal. Interessant, maar een beetje vermoeiend. In de namiddag loopt het terrein echt vol en ziet het zwart van de bezoekers, niemand wil natuurlijk de piratenmetal van Alestorm missen. Deze band maakt metal met een knipoog en zorgt voor een zinderende liveshow met onder meer een crowdsurfende reuze badeend.

Een opvallende kleinere band is Dool van Ryanne van der Dorst (ooit Elle Bandita), die nog net optreedt voor Nightwish. Daar gaan we zeker nog meer van horen.

Zaterdag steelt Nightwish de show, al treedt de band pas als laatste op. Met het binnenkomen werd namelijk bekend gemaakt dat de band eind dit jaar voor het eerst sinds jaren met een eigen show in Nederland staat.

In de namiddag wordt Floor Jansen, die afgelopen week in het nieuws was omdat ze vindt dat muziekminnend Nederland minder in hokjes moet denken, in het zonnetje gezet. Eerst geeft ze een interview en aan het einde daarvan ontvangt ze de Buma Rocks! Export Award, voor haar verdienste binnen de (inter)nationale metalscene. De zangeres is zichtbaar ontroerd.

Nightwish is de afluister van het festival en maakt deze rol meer dan waar. De band geeft een spetterend optreden weg met nummers uit hun hele oeuvre van ‘I wish I had an Angel’ tot ‘Élan’. De mooie visuals op de achtergrond (landschappen, wolven en meer) nemen je samen met de muziek mee naar de sprookjeswereld van Nightwish.

Floor Jansen laat zien dat ze een groot bereik heeft en makkelijk ook de nummers van haar voorgangers zingt. Natuurlijk komt ook bij dit optreden het nodige vuur en vuurwerk kijken en zorgt het voor een vlammende afsluiter van Fortarock.

Een must voor elke metalhead

Fortarock had het de afgelopen jaren zwaar, maar laat zien dat je ook een geslaagd festival kan hebben zonder grote traditionele headliners als Iron Maiden of Rammstein. Fortarock laat ook zien hoe breed het genre metal is en heeft voor elke metalhead wat. Natuurlijk houdt niet elke metalfan van de symfonische metalgrootheid Nightwish, maar er zijn slechts weinig metalheads die maar van één subgenre van metal houden en verder niks leuk vinden.

Het festival is van alle markten thuis en dat trekt een groot en divers publiek aan, want onder de zwarte kleding en bandshirts (een ongeschreven dresscode) zijn heel veel verschillende mensen zien. Het festival zorgt ervoor dat jij je favoriete bands kan zien én dat je ook nog eens nieuwe favorieten kan ontdekken.