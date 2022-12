favoriete winterfilms van de redactie

Film / Achtergrond

Fargo

Een topfilm in wintertijd? Volgens Frank Kremer kun je dan grofweg kiezen tussen smelten bij een knappend haardvuur of huiveren bij kil noorderlicht. Samen met The Shining van Kubrick is Fargo van de Coen Brothers toch wel zijn favoriete winterfilm.

Frank Kremer: Hoe vaker je hem ziet, hoe zwarter de witte woestenij van Minnesota wordt. Prutsfraudeur Jerry Lundegaard heeft dringend geld nodig en verzint een amateuristisch plan. Maar natuurlijk loopt weer niks zoals gepland. Een doorgedraaide autoverkoper van Zweedse komaf; een duo kidnappers waarvan eentje ijzingwekkend weinig scrupules heeft; een fonteintje van bloed dat de maagdelijke sneeuw besproeit… Je voelt vanaf het begin; die Jerry komt van een koude kermis thuis!



The Shining



Frank Kremer: Stephen King vond het maar niks, misschien wel omdat hij aanvoelde dat Kubrick’s verfilmde versie van The Shining nóg beter was dan zijn boek. Wat een klassieker is het geworden. Schrijver Jack Torrence (Nicholson) neemt een baantje aan als ‘caretaker’ van het in de winter geïsoleerde Overlook Hotel. Jack heeft een geschiedenis, en het hotel ook. Zijn meegebrachte vrouw en zoontje zullen het weten. Langzaam maar zeker verdwaalt Jack in zijn eigen ijzig labyrint terwijl helderziende zoontje Danny ons meeneemt op een gruwelijke reis door het hotel. Redrum, redrum, redrum… Kubrick lardeert Jack’s psychologische helletocht met intrigerende historische verwijzingen. Voor de kerstgedachte moet je niet in het Overlook zijn.



The Holiday

Gino Punt: Het zonnige Los Angeles staat bekend als dé plek om toekomstige dromen waar te maken. Maar na het zien van de romantische winterfilm The Holiday vallen de ogen op het charmante leven op het Engelse platteland, en leer je dat er eigenlijk niet veel meer nodig is dan een huis vol boeken en een knus, warm bed om gelukzaligheid te voelen. Zo leert Amanda dat in The Holiday ook, die aan haar drukke leven in LA wil ontsnappen en met Iris, die een rustig leventje leidt in een klein Engels dorpje, tijdens de winterperiode van huis wisselt. Al snel leren de twee vrouwen veel van elkaars leven, en zorgt de ruil ervoor dat liefde op de raarste momenten om de hoek komt kijken.



The Nightmare Before Christmas

Isolde Geritan: What’s this? What’s this? The Nightmare Before Christmas (1993) is de ideale, gezinsvriendelijke film om in december te bekijken. Jack Skellington, koning van Halloween Town, gaat op ontdekking uit in Christmas Town en stapt in de schoenen van Sandy Claws (de Kerstman).

Tim Burton slaagde erin de contrasterende vieringen Halloween en Kerstmis samen te smelten en de juiste dosis humor en romantiek toe te voegen. Deze musical-animatiefilm is gefilmd met stop-motion techniek over een periode van drie jaar en aangevuld met sprankelende geluidseffecten en muziek. The Nightmare Before Christmas is niet meer en niets minder dan een meesterwerk en moet je vroeg of laat gezien hebben.



Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Jeroen Hoenselaar: In deze sci-fi light van Michel Gondry sijpelt overal de kilte van een bekoelende liefdesrelatie doorheen. Het winterdecor dikt dit nog eens verder aan. Het is een film over liefde en conflict, met alle knullige en weerbarstige gevolgen die ermee gepaard gaan.

Hoofdpersoon Joel komt erachter dat vriendin Clementine haar herinneringen van hem heeft laten wissen, bij een kliniek gespecialiseerd hierin. Kwaad besluit hij hetzelfde te doen. Dit loopt alleen niet zo soepel zoals gehoopt. Het is een oprecht liefdesepos met heerlijke droomachtige randjes. Het laat je nadenken over de werking van ons brein en over herinneren. Maar is vaak ook erg grappig.



Love Actually

Melody Prins: Je ligt gewikkeld in een warme deken op de bank. Warme chocomel, de kaarsen zijn aan. Wat mist hier? Dé feelgood kerstfilm Love Actually. De romantische komedie heeft tien afzonderlijke verhaallijnen die op eerste kerstdag allemaal samenkomen. Het ene verhaal is zoetsappig, het andere juist bitterzoet: het is de perfecte film om te kijken, zelfs als je verdrietig bent. Het herinnert je dat als je omringd bent door pijn en onzekerheid, er altijd liefde om je heen is. Alleen al door dat besef voel je je zoveel beter na het zien van deze film. Love Actually is een ode aan liefde en al haar hoedanigheden.