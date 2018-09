Muziek / Achtergrond

Muzikaal is Tito Paris het beste te plaatsen in de hoek van Buena Vista Social Club. Dan kunnen de meeste muziekliefhebbers, ook als ze niet zo bekend zijn met dit soort internationale acts, het gevoel van deze prachtige muziek het beste plaatsen. Als je luistert naar het nummer ‘Rasposta de Segredo Cu Mar’ met de gastvocalen van Bana zul je al snel je helemaal in de sfeer van voornoemde band voelen. Eigenlijk kunnen we heel simpel zijn over dit nieuwe album van Tito Paris: het is een aaneenschakeling van heerlijke melodieën en dito zang met de nasmaak van de warme zomer die we net achter de rug hebben. Jammer dat zijn albums in onze omgeving zo moeilijk verkrijgbaar zijn. Paris verdient veel meer aandacht. Zijn kleine oeuvre bevat veel muzikaal lekkers.

In 2007 bracht hij nog het live-album Acustico uit, maar zijn vorige, echte studio-album dateert alweer van 2002: het fraaie Guilhermina. Het meest geliefde album tot op heden is het uit 1996 stammende Graca de Tchega, maar met de nieuwste aanwinst Mim ê Bô steekt hij dat topalbum moeiteloos naar de kroon. Net zoals velen wist ik vorig jaar nog niet dat het album al in Kaapverdië was uitkomen; mag ik hem daarom dit jaar als wereldmuziekalbum van het jaar bestempelen? Als lezer en luisteraar snap je het natuurlijk al: het wordt bij zijn optreden warm, zwoel en genieten half oktober in De Doelen te Rotterdam.