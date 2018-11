Muziek / Interview

In december 2003 bracht Snowstar Records de eerste release uit. Dit wordt door oprichter Cedric Muyres gezien als het startpunt voor het platenlabel. Het 15-jarig jubileum wordt gevierd met twee shows waaraan belangrijke bands voor het label deelnemen: I Am Oak, Town of Saints, Kim Janssen en Donna Blue. 8WEEKLY belde met Cedric om ze te feliciteren.

Op 8WEEKLY verschijnen met regelmaat recensies van releases die uitgebracht zijn door Snowstar. Een paar jaar geleden legde Cedric contact met de redactie. “Nieuwe bands, muziek en artiesten die gehoord moeten worden verdienen aandacht. Dat vinden wij belangrijk, net zoals jullie.”

Stijgende lijn met de jaren

Cedric begon het label in zijn eentje. De eerste vier jaar waren niet spectaculair, daarna veranderde hij de aanpak. “Ik ben begonnen met het opnemen van een band waarin ik zelf mee gespeeld had die inmiddels niet meer bestaat. Toen volgden eigenlijk alleen bevriende bands. Daarna kwam er een omslag met rustigere muziek en ontstond er meer een eigen sound voor het label. Toen is alles ook professioneler geworden.”

Veel Europese artiesten en bands lijken het tegenwoordig ook aardig te maken in Aziatische landen. Ook Kim Janssen en I Am Oak tourden onlangs nog in Japan; Cedric wist direct dat hij mee wilde. “Japanse muziek is lastig om online te luisteren. Het is ook opvallend dat er in Japan zo enorm veel platenzaken zijn; grote panden met meerdere kassa’s per verdieping waar overal rijen voor staan. Dat had ik lang niet gezien, ik stond wel twintig minuten in de rij. Ik zat daar het aanbod door te spitten voor specifiek Japanse platen, maar dat werkt andersom natuurlijk ook zo. Ik zou het mooi vinden als Europese muziek daar bekender zou worden, terwijl Aziatische muziek hier meer aandacht krijgt.”

Ontdekken

Qua promotie zijn het soms gekke en moeilijke tijden. Het digitale tijdperk speelt daar mogelijk zowel een positieve als negatieve rol in. Hoe vind je tussen al het aanbod de juiste bomen in het bos? Cedric: “Het lijkt er op dat er steeds minder journalistiek is voor releases; iedereen lijkt 1 voor 1 af te haken. Alles is tegenwoordig online te vinden, maar toch is veel contact en aandacht verwaterd. Veel mensen lijken minder moeite te doen om dingen en informatie te achterhalen. Bijvoorbeeld via cd-boekjes, om zo weer nieuwe muziek te ontdekken.”

Ontdekken is een sleutelwoord bij Snowstar. Het label onderscheidt zich van andere labels omdat ze niet werken vanuit de gedachte om zomaar veel uit te brengen en te kijken wat een succes is. Cedric: “Wij stoppen tijd in onze releases en brengen alleen muziek uit waar we 200% achter staan. In overleg met de artiesten doen we zoveel mogelijk aan promotie door liedjes op bijvoorbeeld Spotify of andere media te plaatsen en deze onder de aandacht te brengen bij onze doelgroep. Je wilt uiteindelijk toch dat je gehoord wordt. Daar is tijd voor nodig.”

Door de jaren heen is Snowstar uitgegroeid tot een van de bekendste indielabels van Nederland. Voor deze bands is het enorm belangrijk dat Snowstar er is. Zo kunnen zij altijd vooruit blijven denken en plannen en positieve ontwikkelingen door maken. Cedric: “Ik hoop dat we dit zo lang mogelijk kunnen blijven doen. Dat werkt zolang we mooie dingen tegenkomen en nieuwe dingen bij het label kan blijven betrekken. Gelukkig kom je altijd weer nieuwe, goede shit tegen. Ik denk dat 2019 is weer mooi gevuld gaat zijn met releases en shows vanuit ons label, en soortgelijke labels zoals Subroutine”

De kern van Snowstar Records zit in Utrecht. Het is daarom niet verwonderlijk dat het vijftienjarig jubileum gevierd wordt met een feest in TivoliVredenburg, Utrecht op 8 december met I Am Oak, Kim Janssen en Donna Blue. En een week later, op 14 december, is er feest in Vera, Groningen, waar Town of Saints, I Am Oak en Kim Janssen spelen.