De eerste aflevering van de officiële podcast van 8WEEKLY

De diverse redactie van online cultuurmagazine 8WEEKLY.nl bespreekt het recente cultuurnieuws, nieuwe releases, evenementen en festivals. Wij bespreken scherpe culturele stellingen en geven cultuurtips over boeken, films, muziek, podiumkunsten, beeldende kunst en meer!

In de allereerste aflevering van de 8WEEKLY podcast bespreken onze redactieleden Vick, Jorien, Sanne en Jesse het recente cultuurnieuws. Onder andere films, tv-series en musicals passeren de revue, vlak voordat Sanne naar de eindfilm van het NFF vertrekt. Wie ziet Vick als de gedroomde opvolger van Daniel Craig in de rol van de beroemde Britse spion? Welke Zuid-Amerikaanse muzikant maakte grote indruk op Jesse? Wat vond Sanne van De Veroordeling? En wat verwacht Jorien van megamusical Aladdin? Je kunt het allemaal horen in de allereerste aflevering van de nieuwe podcast van 8WEEKLY!