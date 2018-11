Film / Films

In de psychologische thriller Beast gaat het niet zozeer om wie wat gedaan heeft. Nee, in het speelfilmdebuut van Michael Pearce gaat het om een intrigerende studie van een complexe relatie waarin een liefdesstel de eigen (morele) grenzen verkent.

Regisseur Michael Pearce werd geboren op het Britse Kanaaleiland Jersey en grijpt in zijn debuutfilm terug op een oude strafzaak. Een psychopaat liet kinderen verdwijnen terwijl zijn vrouw dacht dat hij een brave huisvader was. Pearce gebruikt dit gegeven losjes om een beeld te schetsen van een gesloten eilandgemeenschap waarin iedereen zich verbergt achter maskers en niemand de ander echt goed leert kennen.

Buitenbeentjes

We leren het eiland kennen door de ogen van Moll, een jonge vrouw die nog bij haar ouders woont. De zorg voor haar dementerende vader combineert ze met een baantje als reisgids. Wanneer alle aandacht op haar verjaardagsfeest uitgaat naar haar zwangere zus neemt ze de benen. Als ze na de van drank doordrenkte nacht bijna wordt aangerand, schiet de mysterieuze en charismatische Pascal haar te hulp. De twee buitenbeentjes vallen als een blok voor elkaar.

Wanneer de politie onderzoek doet naar een verdwenen meisje, verschaft Moll haar nieuwe liefde Pascal een alibi. Een agent waarschuwt haar voor haar nieuwe vriendje die al eerder in beeld was bij verdwijningen en ooit veroordeeld was voor de aanranding van een veertienjarige. Maar, de agent heeft ook een eigen agenda: hij wil Moll veroveren. De dorpelingen reageren zich ondertussen af op migranten, die het voorzien zouden hebben op hun dochters.

Onderhuidse spanningen

Moll vertrouwt Pascal niet, maar wordt aangetrokken door zijn drang naar vrijheid en zijn non-conformistische levensstijl. Omdat ze zelf ook een gewelddadig geheim verbergt, zijn zij en Pascal misschien wel geestverwanten. Haar familie moet helemaal niets hebben van de nieuwe verkering, waardoor Moll wordt buitengesloten en ze vervreemdt van de lokale bevolking.

De onderhuidse spanning in Beast loopt hoog op en regisseur Pearce maakt visueel sterk gebruik van de prachtige eilandlocaties. Beast laat zich goed bekijken als een duister sprookje. Is de stropende Pascal misschien een wolf in schaapskleren en is de roodharige Moll wel zo’n onschuldig Roodkapje?

De film wordt gedragen door de jonge Ierse actrice Jessie Buckley die een heel palet – van subtiel tot barok – aan emoties beheerst. Een geweldige ontdekking in deze beklemmende en mysterieuze thriller waarin ieder mens een beetje beest is.