Complete Unknown lijkt even een mysterieuze thriller te zijn in de stijl van Twilight Zone. Maar, de alternatieve werkelijkheid blijkt halverwege een alternatieve waarheid. Even intrigerend, maar minder spannend.

Tom denkt een leuke verjaardag te vieren met familie en bekenden wanneer een goede vriend ineens opduikt met de mooie biologe Alice aan zijn zijde. Regisseur Joshua Marston (Maria full of grace) bouwt het langzaam op, maar als kijker weten we al snel: er is iets met die Alice en Tom weet daar meer van.

Want who the f… is die Alice? Is ze een dubbelganger van een vrouw die Tom vroeger kende? Of ss het dezelfde vrouw met wie hij een relatie had en nu lijdt aan een ernstige vorm van geheugenverlies?

Filosofisch

De onthulling – klein spoileralert – is minder sciencefiction en meer filosofisch dan verwacht. Regisseur Marston confronteert de kijker met de vraag in hoeverre wij de baas zijn over onze identiteit. Kunnen we echt zelf bepalen wie we zelf zijn? Is het mogelijk om rigoureus een andere identiteit te kiezen; en daarbij alle banden met het verleden te verbreken?

Voor hoofdpersonage Tom is het een actuele kwestie. Zijn vrouw heeft net te horen gekregen dat zij een topfunctie kan krijgen aan de andere Amerikaanse kust. Tom zou zijn bestaande leven voor haar moeten opofferen, iets wat hij liever niet wil.

Slenterfilm

Na de onthulling van het geheim, ontplooit Complete Unknown zich in de tweede helft in een walking talkie. Een romantische slenterfilm in de stijl van Before sunrise/sunset waarbij de hoofdpersonen door een stad dwalen en het leven en de liefde doornemen. Dat verandert de toon van de film. Het is overigens geheel op het conto van de uitmuntende hoofdrolspelers Michael Shannon en Rachel Weisz te schrijven dat de gesprekken over identiteit en radicale keuzes niet verzanden in obligaat gebabbel.

Toch blijft Complete Unknown uiteindelijk teveel een gedachtenexperiment dat geen oog heeft voor praktische bezwaren. Je ID-kaart doorknippen en van verpleegster veranderen in universitair biologe klinkt aantrekkelijk. Er zijn dagen dat we dat allemaal wel zouden willen, al is het alleen maar als fantasie. Maar, in deze tijd van big data, is dat helaas een illusie. Dat stemt dan ook weer somber.