Bridgerton is een kostuumdrama in het kwadraat. Elk seizoen krijgt een broer of zus uit de Bridgerton-familie te maken met een passievolle romance. Dit in een tijdperk waarin iedere sociale gelegenheid zijn regels kende over fatsoenlijk gedrag en iedere emotie ondergeschikt was aan titels en geld. In seizoen één deden oudste zus Daphne (Phoebe Dynevor) en hertog Simon (Regé-Jean Page) alsof zij elkaar daten om daar allebei hun voordeel uit te halen. In seizoen twee gingen oudste broer Anthony (Jonathan Bailey) en Kate Sharma (Simone Ashley) van enemies-to-lovers. Dit seizoen draait om de derde Bridgerton-broer Colin en om Penelope, de oplettende jongste Featherington. Deze twee goede vrienden wonen al heel hun leven tegenover elkaar, maar er ontstaat spanning op hun vriendschap wanneer Penelope op zoek gaat naar een partner. Tijdens deze zoektocht kan ze niet langer een muurbloempje blijven, maar komt ze onder het toeziend oog van de rest van de ton, de high society van Londen, in het middelpunt te staan.

Uitgesteld verlangen

Bridgerton weet ook dit seizoen weer te verrassen. Niet alleen door de prachtige kostuums, de hoge pruiken en markante balzalen, maar ook het plot houdt je in zijn greep. De makers verweven de verschillende (en veelvoudige) verhaallijnen. Zo maakt Violet (Ruth Gemmell), de matriarch van de Bridgertons, oogcontact met een knappe nieuweling. Dit tot ongenoegen van zijn zus, Lady Agatha Danbury (Adjoa Andoh). De oudste zusjes Featherington (Harriet Cains en Bessie Carter) vormen een komisch duo terwijl ze hun zwangerschap doormaken. Anthony en Kate, de tortelduifjes uit seizoen twee, stelen de show met hun chemie en overschaduwen te midden van deze grote cast af en toe zelfs de hoofdpersonen.

Tijd voor Polin

Hoewel de koppels uit seizoen één en twee de volle acht afleveringen kregen om bij elkaar te komen, hebben Colin en Penelope al een voorsprong door hun status als bijfiguren in de vorige seizoenen. Penelope crushte toen al op Colin én Colin had moeite met het vinden van iemand bij wie hij zichzelf kan zijn. Penelope doet er dit seizoen alles aan om niet als oude vrijster te eindigen en Colin helpt haar daarbij. Hoe dichter zijn ‘Pen’ komt bij het vinden van een match, hoe meer Colin beseft wat hij zal missen… Hoewel het verlangen van Newtons personage niet goed uit de verf komt, spreekt het gezicht van Coughlan boekdelen wanneer haar langgekoesterde aanbidding beantwoord wordt. Samen sluiten de twee het seizoen met veel vlinders af.

Whistledown vs. The Crown

Er hangt niet alleen liefde in de lucht, maar ook wraak. Penelope verspreidt onder het schrijverspseudoniem Lady Whistledown de laatste nieuwtjes. Deze roddeltante is al ontmaskerd door de kijkers, maar nog niet door haar directe omgeving, de leden van de ton. Alleen Eloise (Claudia Jessie), het vijfde kind van de Bridgerton-familie, kwam er vorig seizoen achter dat Penelope achter het populaire blad schuilde. Zij zet Penelope nu onder druk om de waarheid aan Colin te vertellen. Er is alleen één probleem: Colin haat Lady Whistledown.

Ook Queen Charlotte (Golda Rosheuvel) doet er alles aan om Lady Whistledown van haar troon te stoten. Want wie de aandacht van de ton bezit, heeft de macht. De koningin belooft een beloning aan degene die de schrijver ontmaskert, wat zorgt voor een zinderend einde van het nieuwe seizoen. Zal Penelope kiezen voor haar liefde voor schrijven of de liefde voor Colin? Dat, ‘dearest gentle reader’, zie je nu in seizoen drie van Bridgerton op Netflix.