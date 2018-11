Muziek / Album

Er zijn van die albums waar je als liefhebber reikhalzend naar uitkijkt. Zo’n album is deze nieuwe plaat van Malford Milligan. Al sinds het optreden in Het Rozenknopje in Eindhoven op 28 juni van dit jaar, zit ik op het puntje van mijn stoel. Milligan speelde daar met Jack Hustinx een groot deel van de liedjes van dit album.

Malford Milligan mag je gerust een blanke soulzanger noemen. Zoals hij in juni zijn hart uit zijn lijf zong, is maar weinigen gegeven. De liedjes die hij zong raakten het gehoor in de zaal diep in het hart. De emotie die Millagan voelde bij het zingen was van zijn gezicht af te lezen en straalde in diepe warmte van het podium.

Samenwerking met verleden

Het lange wachten sinds juni tot de dag van de release is beloond. Het album herbergt een pracht aan liedjes in de mooiste mengeling van Americana, Soul en Blues die je je maar kan wensen. Gevuld met veel liedjes van eigen hand maar ook met mooie covers. Sommige van die covers overstijgen de uitvoering van de oorspronkelijke artiest. En als je dat als muzikant weet te bereiken mag je van grote klasse heten.

Het album Life Will Humble You is een echte samenwerking tussen de Eindhovense Jack Hustinx en zijn in The Southern Aces verenigde muzikale vrienden uit diezelfde stad. De eerste samenwerking tussen Hustinx en Malford Milligan startte al zo’n twintig jaar geleden. Het album heeft ‘opgroeien en ouderworden’ en ‘hoe je dat beleeft’ als rode draad. Een aantal tracks zijn geschreven door Hustinx en Milligan samen. Sommige daarvan stonden al op het laatste album van Hustinx dat in 2015 verscheen. Het titelnummer ‘Life Will Humble You’ kennen we bijvoorbeeld al van dat album. De uitvoering van Milligan, met Hustinx in de begeleiding, doet het origineel van Hustinx zelf niet vergeten, maar verrijkt deze wel. Een terecht titelnummer dat verwijst naar de inhoud: het leven vormt ons immers tot wie we zijn geworden.

Prachtig

Het album telt een zestal covers die naadloos aansluiten op de zeven composities die Malford Milligan samen Jack Hustinx schreef en voelt daardoor als een volmaakte eenheid. Het album opent met ‘I’m Glad To Do It’ dat heel toepasselijk verhaalt over het delen van wat er in het leven reeds is gepasseerd. Dat zet de toon voor de rest van het album waar Milligan en zeker ook Hustinx de negatieve aspecten van het ouder worden bloot leggen. Sommige liedjes krijg je maar moeilijk uit je hoofd als ze gepasseerd zijn. Het aanstekelijke ‘Yo Yo’ geschreven door Stephen Brutun nestelt zich heel makkelijk in je hoofd. Het is overigens niet het enige lied dat van Brutun wordt gecoverd. Ook ‘Getting Over You’ vinden we terug op deze cd.

Het mooiste wordt voor het laatst bewaard. En is qua tekst ook een echte afsluiter. De compositie ‘Feel Like Going Home’ werd in 1973 geschreven door Charlie Rich. Een liedje over dood gaan en naar de schepper terugkeren. Op het album American Dry Goods & Groceries Outlaws & Legends van JW Roy werd dit liedje ook naar voren gebracht. Op dit album wordt het uitgevoerd als een duet met diezelfde JW Roy en op Life Will Humble You krijgt het daarmee misschien wel zijn definitieve uitvoering.

Live weet Milligan deze compositie misschien nog wel meer tot leven te wekken. Een waardige afsluiter van een album dat vele draaiuren zal gaan maken en misschien wel eens zou kunnen eindigen als album van het jaar 2018. In één woord prachtig!