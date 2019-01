Film / Films

Na de sublieme rodeofilm The rider worden we met Lean on Pete weer getrakteerd op een ijzersterke film over man en paard. Nou ja man, hoofdpersoon Charley is vijftien, maar gedwongen door zijn sociale achtergrond wordt hij razendsnel volwassen.

Nadat Donald Trump in 2016 geheel onverwacht de verkiezingen won, riepen de Amerikaanse mainstreammedia het al. Ze zouden in het vervolg meer aandacht besteden aan de zwijgende meerderheid; de veelal verarmde witte arbeiders- en middenklasse die buiten de grote steden woont en de machtsbasis vormen van de populistische vastgoedmagnaat. Ook filmmakers hebben deze vergeten groep inmiddels ontdekt. Met grote regelmaat verschijnen er nu films over de Amerikaanse onderklasse. Zoals American Honey, The Florida project en nu het hartverscheurende Lean on Pete.

Geestverwant

Op papier zou het zomaar een tranentrekkend Disney-verhaal kunnen zijn. Puber Charley woont met zijn lanterfantende vader in een stacaravan. Moeder is uit beeld en wanneer pa op een dag het ziekenhuis wordt ingeslagen, moet de zachtaardige jongen voor zichzelf zorgen.

Hij meldt zich bij de renbaan waar de grof besnaarde paardentrainer Del (sterke rol Steve Buscemi) hem onder zijn hoede neemt. Charley sluit vriendschap met de eigenzinnige jockey Bonnie (Chloë Sevigny) en vindt in het oude, afgedankte racepaard Pete een geestverwant.

Derdewereldland

Tot zover de warme gloed, want regisseur Andrew Haigh (van 45 Years en Weekend) durft met dit hippische noodlotsdrama, gebaseerd op een roman van Willy Vlautin, paden in te slaan die Disney waarschijnlijk niet eens kent. Wanneer zijn vader overlijdt en Pete geofferd dreigt te worden aan de paardenslager, ondernemen Charley en het ontvoerde paard een epische helletocht door de onderbuik van Amerika. Hij gaat op zoek naar de zus van zijn vader, bij wie hij hoopt te gaan wonen voordat hij in de klauwen valt van de kinderbescherming. Van de magie van het weidse westen is weinig meer over. Het mythische Amerika is een dor derdewereldland dat bewoond wordt door agressieve daklozen en alcoholistische klaplopers.

Helemaal in balans is Lean on Pete niet. Na het meeslepende eerste deel waarin paardentrainer Del, jockey Bonnie, verzorger Charley en renpaard Pete op reis gaan langs schimmige racecircuits laat regisseur Haigh in het beklemmende tweede deel, waarin Charley en Pete op reis gaan, nogal wat verhaallijntjes open. Dat Lean on Pete toch blijft boeien, is op het conto te schrijven van hoofdrolspeler Charlie Plummer die, met zijn onderkoelde spel en kleine gebaren, van Charley een geheel geloofwaardig en memorabel personage maakt die je het allerbeste gunt.