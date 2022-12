Film / Films

Cult-achtige taferelen

Zowel de gasten als het personeel aanbidden één centraal figuur: de mysterieuze chefkok Slowin (Ralph Fiennes). Wanneer de chef een vraag stelt en de gehele staf luidkeels “yes chef!” roept, wordt duidelijk dat ze hem zien als een god. Hij is een bijzonder persoon: geleerd, gedreven, maar ook ijskoud. Zijn enige doel is het delen van zijn levenswerk in de vorm van ‘het menu’.

Ook de enthousiaste Tyler wilt niets liever dan het regime van Slowin ondergaan en hangt als een puppy aan zijn lippen. Slowin beslist, vertrekken is geen optie. Het heeft iets weg van een cult. Margot vindt het daarentegen maar moeilijk om mee te gaan in dit circus en biedt her en der een nuchtere kijk op de gebeurtenissen. Haar scepsis botst duidelijk met het fanatisme van Tyler. In eerste instantie heeft dit een komisch effect, maar de kritische Margot zet ons ook aan het denken: want wat schuilt er eigenlijk achter het strakke regime van Slowin? Wat wilt hij vertellen, en bovendien, waarom?

Spanning zo scherp als een mes

Met een zeer sterke spanningsopbouw en een aantal verrassende plottwists slaagt The Menu erin om de kijker op het puntje van de stoel te doen zitten. Iedere gang die chef Slowin en zijn crew opdienen geeft steeds iets meer inkijk in hoe bizar de gedachtegang van de chef eigenlijk is. De complexe gerechten zullen voor de gasten steeds meer gaan proeven naar wanhoop. En die wanhoop is ongetwijfeld ook voelbaar bij de kijkers van deze bloedstollende film.

Fraai acteerwerk, fraaie set

Het succes van de film is behalve aan de fraai opgebouwde spanningsopbouw ook te danken aan het knappe staaltje acteerwerk. Vooral Fiennes imponeert. Hij weet chef Slowik neer te zetten als een interessante en een gelaagde persoonlijkheid die zich naarmate de film vordert steeds meer laat zien. Ook Taylor-Joy overtuigt in de rol van Margot met haar dubbele agenda. Het sterke acteerwerk wordt ondersteund door een prachtige set. Het moderne restaurant met gigantische seasight ramen voelt zowel luxueus als beklemmend aan. Een tegenstelling die het totaalplaatje van The Menu goed samenvat.