Bryce Dressner, Roomful of Teeth, Akso|Schönberg - Triptych (Eyes of One on Another)

recensie: Bryce Dressner, Roomful of Teeth, Akso|Schönberg - Triptych (Eyes of One on Another)

De interdisciplinaire performance Tryptich (Eyes of One on Another) levert een interessante herinterpretatie van het werk van Robert Mapplethorpe, maar slaat soms ook de plank mis.

Tryptich is opgedeeld in drie segmenten, te weten X, Y en Z – overeenkomstig de gelijknamige

portfolio’s waarin de Amerikaanse fotograaf Robert Mapplethorpe in de jaren zeventig en tachtig

stillevens van bloemen, zwarte naakte modellen en de homoseksuele BDSM-cultuur van New York

vastlegde. Daarmee creëerde hij een oeuvre dat toentertijd grote controverse veroorzaakte om zijn

expliciete portrettering van seks en fetisjisme, en daarmee een nationaal gevoerde discussie op gang

bracht over zedelijkheid en censuur.

Is Mapplethorpes werk nog steeds zo controversieel? Valt mee, ben je geneigd te denken, gegeven

het feit dat zijn werk groot getoond wordt in de grote zaal van Internationaal Theater Amsterdam

tijdens een sjiek theaterfestival; ook nog voor een veelal grijs publiek. Toch wel, als je bedenkt dat

het explicietste materiaal van BDSM-acts niet getoond wordt. Stijve piemels à la, anale fisting, toch

maar niet.

Tryptich is een technisch vernuftige voorstelling: de foto’s worden geprojecteerd op grote doeken,

waarachter de muzikanten van Asko|Schönberg en de vocalisten van Roomful of Teeth soms

doorschijnen. Laatstgenoemden plaatsen het werk van Mapplethorpe in een tekstuele, soms

poëtische context, met onder meer teksten van Patti Smith, met wie Mapplethorpe een tijd een

relatie had. Soms sluiten de doeken de achtergrond ook geheel af, zodat een enkele performer

(Martell Ruffin) overblijft op het toneel. Had hij dertig jaar eerder geleefd, dan had hij een van de

modellen van Maplethorpe kunnen zijn. Zijn optreden is minimalistisch maar aanwezig, uitdagend

blijft hij de zaal inkijken, zich schijnbaar weinig aantrekkend van de foto’ achter hem.

Ode en kritiek

Tryptich wil zowel een ode brengen aan Mapplethorpe als zijn werk in een kritisch daglicht plaatsen.

Dit doet het met name wanneer zijn Z-portofolio aan de beurt komt, waarin Mapplethorpe zwarte

naakte modellen portretteerde. Hier wordt de ondertitel van de voorstelling van belang: ‘ogen van

de een op de ander.’ Wat is de relatie tussen fotograaf en model? Gaat het hier om een gelijke,

menselijke relatie? Of objectiveert de blik van de fotograaf zijn model? Onderwijl zingt Roomful of

Teeth teksten van onder meer Essex Hemphill, die Mapplethorpe bekritiseerde op het fetisjeren van

zwarte lichamen. Zo wordt Tryptich een voorstelling over machtsrelaties en objectivicatie.

Met de rol van performer Ruffin lijkt Tryptich deze kritiek op Mapplethorpe breder te willen trekken

naar het publiek in de zaal. Ruffin zoekt de confrontatie met het publiek op, kijkt hen minachtend

aan, lacht het publiek zelfs uit. Hier wordt ons iets verweten, zoveel is duidelijk. Maar wat precies?

Zijn wij de objectiverende blik? Doen wij aan fetisjeren? Of wordt juist het publiek nu geobjectiveerd,

als zijnde een koekje van eigen deeg? Als het doel van Tryptich is om dergelijke reflectie te weeg te

brengen, dan is het werk van een outsider als Mapplethorpe, die zich ver buiten de

mainstreamsmaak bevindt, waarschijnlijk niet de goede ingang. Mapplethorpe is niet het Holland

Festival-publiek, het Holland Festival-publiek is niet Mapplethorpe. Impliceren dat dat wel zo is, doet

beiden geen recht aan. Zodoende wordt deze kritische noot niet overtuigend gekraakt.