Malcolm & Marie

Een memorabele avond bestemd voor de viering van de première van Malcoms debuutfilm verzuurt en een intens, intellectueel dialoog ontstaat tussen de filmmaker en zijn vriendin Marie. Hoewel niemand zin heeft naar een reeks tirades te luisteren, blijf je aan de lippen van de acteurs, John David Washington en Zendaya, hangen door hun vlotte reacties, ingenieuze zinsconstructies en briljante acteerwerk.

Een verstoorde relatie

Opmerkelijk is dat het gedrag van de twee niet zo zwart-wit is als de beelden, wat te zien is aan de verdeelde meningen onder de kijkers over hoe de toekomst van het stel eruit dient te zien. Indien dit de heftigste ruzie ooit is tussen Malcolm en Marie, valt hun relatie nog te redden volgens sommige. Andere stellen dat de ruzie veel meer blootgeeft over de dynamiek in hun relatie. Na meerdere malen te analyseren hoe de gesprekken in elkaar steken, is het duidelijk dat deze worden gevoerd tussen een narcist en een afhankelijke partner.

Toen de film werd uitgebracht, was er veel ophef over het twaalfjarige leeftijdsverschil tussen de acteurs. Dat Zendaya al van kinds af aan een beroemde actrice is, heeft hier tevens zeker een rol gespeeld. Onbekend of dit een bewuste keuze was, bevordert deze echter absoluut de dynamiek tussen Malcolm en Marie.

Marie was enkel twintig en aan het afkicken van haar drugsverslaving toen haar relatie met Malcolm begon. Hij was haar steunpilaar tijdens deze moeilijke periode, wat hij maar al te graag omhoog brengt. Naderhand Marie met moeite haar tekortkomingen en relationele problemen aan bod brengt, zoals het feit dat Malcolm haar niet bedankt heeft tijdens zijn speech en haar onvoldoende aandacht schenkt, straft hij haar penibel af door Marie gek te noemen, zijn ervaringen met andere vrouwen en Maries zelfmoordpoging in haar gezicht te werpen. Dat een deel van het publiek deze psychische mishandeling en manipulatie niet herkent en het dialoog slechts zouden labelen als een heftige ruzie, maakt het scenario des te realistischer.

Een indrukwekkende charme

Niet te vergeten zijn de acteerprestaties waarin met name Zendaya uitblinkt. Zes keer is de Amerikaanse ster welverdiend genomineerd voor haar indrukwekkende acteerwerk. Dankzij het script krijgen we te zien hoe de actrice in de ene scène in onverbiddelijke close-up hartenleed in haar gezichtsuitdrukking tovert en in de andere een overtuigende drugsverslaafde kan neerzetten.

Ondanks de beladen gesprekken is Malcolm & Marie een zeer pakkende film. Door de selectie warme nummers als Down and Out in New York City van James Brown en geavanceerde filmtechnieken is het moeilijk weg te kijken. Alhoewel sommige zinnen uit het script zo zijn gevormd dat ze in een echte ruzie waarschijnlijk niet gebruikt zouden worden, dragen deze bij aan de charme van de film.