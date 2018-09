Muziek / Album

Voor een fan is het uitkomen van een nieuw album altijd een hoogtepunt in het jaar. Dit album van Eivør werd opgenomen in de hoofdstad van de Faeröer eilanden. Tórshavn mocht ik ooit zelf bezoeken en daar kocht ik een aantal albums van deze bijzondere artieste.

Het is alweer drie jaar geleden dat ze maar liefst twee albums met nieuwe liedjes in één jaar uitbracht. Dat was het album Bridges en de Faeröerse versie van Slør. Daarna was er nog het project At the Heart of the Selhi met wat minder toegankelijke muziek van deze veelzijdige artieste. Vorig jaar bracht Eivør het album Slør uit in de Engelse versie.

Het stemgeluid als ware traktatie

Het live-album Eivør Live in Tórshavn lijkt opgenomen te zijn met het een heel orkest. Toch horen we alleen haar band met daarin natuurlijk Mikael Black en Høgni Lisberg. De opnamen klinken glashelder, alsof je er zelf bij bent. Ze zijn opgenomen tijdens drie optredens in Old Theatre van Tórshavn. De stem van Eivør blijft een traktatie om naar te luisteren. Ze kan de verschillende octaven met gemak halen en kan daarbij de noten zuiver en hoog pakken.

De zestien composities op het album staan vooral in het teken van laatste twee studio-albums. Ze vertolkt de nummers zowel in het Engels als in haar moedertaal. Anders dan je zou verwachten van een fan, valt het mee om hoogtepunten aan te wijzen op een album dat een perfect concert vertegenwoordigd. Luister bijvoorbeeld naar ‘Famous Blue Raincoat’ dat we kennen van Leonard Cohen. Pas als je de titel van het lied hoort gaat het licht ineens branden dat je naar deze Cohen-song zit te luisteren. Opvallend is dat het geluid van de bas herinneringen oproept aan Twin Peaks en in het bijzonder de muziek van Angelo Badalamenti.

Is er dan niets aan te merken? Voor de trouwe concertbezoeker zijn sommige liedjes wel heel vaak onderdeel van haar show. Ze geeft zelden een show doen zonder dat ‘Trøllabundin’ gespeeld wordt. Natuurlijk is het fraai, maar er zijn nog zoveel andere fraaie liedjes in haar rijke oeuvre die bijna nooit meer gespeeld worden.

Aanrader

De eerste editie van het album verscheen in eigen beheer en was alleen te koop tijdens haar show in de lente van dit jaar. Het zat in een digipack met een boekje van zes pagina’s, dat versierd was door de artieste zelf. Wie deze te pakken krijgt, heeft een bijzonder exemplaar. De overige fans moeten wachten tot het album officieel uit gaat komen bij een nieuw platenlabel. Het album zal alleen te koop zijn via de website of bij haar optredens. Het zal niet verschijnen op de verschillende streamingplatforms. Het wachten zal het waard zijn. Ze speelt liedjes van haar albums Room, Bridges en Slør met het voornoemde lied van Leonard Cohen als toevoeging. Het album klinkt als een klok en is een waardevol souvenir voor wie haar live heeft zien spelen. Ook als je er niet bij was, heeft dit live-album een extra dimensie door het orkestgeluid, de grootsheid en werkelijk glasheldere sound van deze opnames. De ruimte klinkt daarin door. Voor de fans, maar ook voor beginners, is dit live-album een echte aanrader die iedereen vele uurtjes luisterplezier gaat opleveren.

Live in Nederland: 26 oktober, Bitterzoet, Amsterdam