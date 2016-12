Theater / Achtergrond

Eenmaal een festivalbandje om je pols, mag je alle voorstellingen bezoeken op het bosrijke terrein van het Park Westerhout in Beverwijk. De gretigheid die bij jonge theatermakers hoort is gelijk te merken. Van alle kanten lonken theatervoorstellingen, muziekklanken en beeldende objecten.

Voor de zevende keer wordt het Young Art Festival in Beverwijk georganiseerd. Inmiddels is het festival de Noord-Hollandse landsgrenzen ontgroeid en weten steeds meer mensen de weg naar het festival te vinden. Gelukkig met behoud van de vertrouwde elementen: dit festival is verrassend, laagdrempelig en vooral heel charmant.

Café Ed Sanders – De DansersMuziek & spel: Guy Corneille, Steffi Joris, Ninos Josef, Maartje PasmanGezien : 20 juli 2012/ Young Art Festival, BeverwijkVoor wie er nog te vrezen valt… – Malou van Sluis en Alex van BergenSpel: Malou van Sluis en Alex van BergenTekst: Koen CarisGezien: 21 juli 2012/Young Art Festival, BeverwijkEen rookmachine, gestommel… Een jonge vrouw beklimt het podium en begint lukraak het publiek in te schreeuwen. Ergens in die massa blijkt haar vriend te staan – of ex-vriend, beter gezegd. Het is namelijk net uit: zo’n minuut of tien. In de sterke scène die volgt, geschreven door Koen Caris, barst een pijnlijke strijd los van aantrekken en afstoten. Zoals de titel doet vermoeden vindt de tekst zijn inspiratie in de klassieker ‘Who’s afraid of Virginia Woolf”. En dat is merkbaar. Lachwekkende en tegelijkertijd kwetsendediscussies, vernederingen, beschuldigingen en lege clichés wisselen elkaar af. Het publiek stuitert gevoelsmatig tussen beide geliefden. Het blijkt onmogelijk om partij te kiezen, wat de situatie des te schrijnender maakt. Het koppel past perfect bij elkaar, op een hysterische manier. Malou van Sluis en Alex van Bergen weten de scène aangrijpend en geloofwaardig neer te zetten. Een veelbelovende preview voor hun nieuwe voorstelling ‘Als de beren komen’.