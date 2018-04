Film / Films

De Zuid-Amerikaanse cinema kent een rijke traditie aan contemplatieve roadmovies. Ook La novia del desierto – De bruid van de woestijn – is zo’n pareltje.

Teresa heeft autopech. De bus waarin de huishoudster op weg is naar haar nieuwe dienstbetrekking houdt ermee op. En nu staat de vijftiger daar, in Vallecito, een stoffig bedevaartsoord in de Noord-Argentijnse woestijn. Een mooi symbool voor de staat van verwarring en eenzaamheid waarin Teresa verkeert.

Bewezen diensten

Dertig jaar lang was ze in dienst van de welgestelde familie in Buenos Aires. Hun kinderen waren haar kinderen. Zelf beschouwde de inwonende kokkin, schoonmaakster en kindermeisje zich als onderdeel van het gezin. Totdat ook de laatste zoon uitvloog en de familie het huis verkocht. Teresa wordt bedankt voor bewezen diensten.

Jarenlang heeft ze zichzelf weggecijferd. Nu moet ze, gestrand in de woestijn, het lot in eigen hand nemen. Zeker wanneer ze ook nog haar handtas met haar belangrijkste bezittingen in de camper van rondreizende marktkoopman Gringo laat liggen. Ze spoort de welbespraakte charmeur weer op en samen reizen ze verder, met de camper door de woestijn.

Complex karakter

Debuterend regisseurs Cecilia Atán en Valeria Pivato schakelen in La novia del desierto behendig heen en weer tussen heden en verleden. Zo wordt langzaam het complexe karakter van Teresa onthult en krijgen we inzicht in de klassenverhoudingen die er in Argentinië nog steeds zijn. Zo krijgt deze verder plotloze film toch nog een spanningsboog.

De aanvankelijk kleurloze vrouw op leeftijd wordt gespeeld door Pauline Garcia, de actrice die eerder schitterde in de Chileense filmhuishit Gloria. Zij weet hier weer te laten zien dat ze slechts genoeg heeft aan een paar kleine subtiele gebaren en uitdrukkingen om een heel karakter neer te zetten.

Uiteraard volgt La novia del desierto de wetten van de roadmovie. Niet de bestemming is het doel, maar de reis zelf. Onderweg zal de introverte Teresa opbloeien dankzij de ontwapenende Gringo. De altijd onzichtbare huishoudster ontdekt dat ook zij gezien mag worden. Een universele boodschap waarvoor La novia del desierto niet meer nodig heeft dan twee karakteracteurs, een kapotte bus, een vergeten tas en een aftandse camper.