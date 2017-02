Muziek / Concert

Deze Valentijnsavond speelt Touché Amoré voor het eerst in een Europese zaal die al in de voorverkoop uitverkocht. Nu is de Theaterzaal van de Melkweg weliswaar klein (pardon, ‘intiem’), maar het illustreert hoe deze emotionele hardcoreband steeds populairder wordt. Met recht, zo merken we vanavond.

Niet de nieuwe A$AP Rocky

Eerst is het echter aan Angel Du$t om de boel een beetje wakker te schudden. En nee, dat is niet de nieuwe A$AP Rocky of Joey Bada$$, maar een no-nonsense punkband. Het optreden is vooral een lekker rechttoe-rechtaan ragpartij. De derde noot is nog niet gespeeld of er staat al een groep mensen te moshen. Iemand uit de moshpit beukt hard tegen een meisje aan, waarna vriendlief haar even toelacht. Kijk, zo kun je je Valentijnsdag ook doorbrengen.

Liefde voor de band

Daarover gesproken: Touché Amoré heeft, naast een toepasselijke bandnaam, zeer geschikte muziek voor mensen die zich op deze dag ellendig en alleen voelen. Niet dat daar vanavond veel sprake van is: de toeschouwers worden verbonden door liefde voor de band. Die uiten ze door enthousiast tegen elkaar aan te beuken en vanaf het podium roekeloos de mensenmassa in te springen. Vooral dat laatste voegt wat extra spanning toe aan het optreden, aangezien dappere crowdsurfers meer dan eens op onprettige manier kennismaken met de vloer.

Het publiek geniet, en datzelfde geldt voor Jeremy Bolm, de sympathieke vocalist van de band. Die geeft zich, net als de toeschouwers, volledig over aan de muziek. Dat blijkt vooral tijdens zijn korte praatjes tussendoor: dat lijkt wel een martelgang, zodanig is hij zijn stem kwijt.

Kleinigheidje

Gelukkig is daar niets van te merken tijdens de nummers zelf en ook de rest van de band zet een strak optreden neer. Hoewel, van de gitarist weten we dat minder zeker. Dat ligt niet aan hemzelf, maar aan het feit dat hij tijdens hardere stukken (en daar zijn er nogal wat van) finaal verzuipt in de mix. Daardoor verliest de muziek geregeld de knappe riffs en melodieën die op plaat zo belangrijk zijn.

Gelukkig zijn we hier bij een concert. Optimaal geluid of niet, het knalt simpelweg van begin tot eind, vooral tijdens klappers als ‘Just Exist’ en ‘Home Away From Here’. Nederland heeft liefde voor Touché Amoré en Bolm en zijn band zullen op hun beurt met een goed gevoel Nederland verlaten.