Een kerstalbum maken dat niet direct vervalt in clichés lijkt voor veel artiesten een enorm probleem. Het Nederlandse Hidden Agenda Deluxe lukt het om in samenwerking met het Canadese Oh Susanne weg te blijven van kerstbellen. De eveneens uit ons land afkomstige Sherry Dyanne heeft daar moeite mee.

De samenwerking tussen BJ Baartmans, Eric Devries, Gerald van Beuningen, Sjoerd van Bommel en Rob Geboers is een formatie die de vergelijking lijkt de doorstaan met o.a. Crosby, Stills, Nash en Young of The Allman Brothers. Dat zijn geen verkeerde namen. Net als twee jaar geleden trakteren ze ons op een kerst album.

Hidden Agenda Deluxe

Ondanks dat Hidden Agenda Deluxe put uit een rijk verleden aan kerstliedjes trappen ze niet in een cliché rond een kerstalbum door te kiezen voor heel bekende liedjes en alles te larderen met belletjes en dergelijke. In plaats van standaard werk weten deze doorgewinterde artiesten een album neer te zetten dat als een verademing klinkt in deze dagen zonder een overvloed aan kerstklokken en belletjes. Met liedjes van Robbie Robertson, Joni Mitchell, Lyle Lovett, Townes van Zandt, Steve Earle en enkele composities van eigen hand weet de band zichzelf te overtreffen op het gebied van een kerstalbum. Kozen ze twee jaar geleden voor zangeres Carter Sampson, dit jaar is het de Canadese Suzie Ungerleider van de band Oh Susanna die haar stembanden laat klinken op dit tiental liedjes rond de kerstsfeer.

Een heerlijk roots/americana kerstalbum is het gevolg van deze fijne samenwerking. We horen Ungerleider in drie composities de leadvocalen vertolken. De samenwerking met de Nederlandse band lijkt haar op het lijf geschreven. Ik weet zeker dat dit plaatje met deze fraai gevonden en vertolkte kerstliedjes niet alleen deze kerst maar ook vele jaren de familiedagen van het jaar zullen vergezellen. Het is opnieuw een knappe prestatie van deze Brabantse band. Het album Angels In The Snow – A Christmas Album zal vele rondjes gaan maken in de speler zo rond de feestdagen.

Sherry Dyanne & others

Daar waar Hidden Agenda Deluxe weet weg te blijven van de platgetreden kerstpaden, lukt het Sherry Dyanne niet. Met liedjes als ‘Let it Snow’, ‘Have Yourself a Merry Little Christmas’, ‘Silent Night’, ‘All I Want for Christmas’, ‘Santa Baby’ en meer van dat soort titels grijpt ze naar veel Amerikaanse kerstliederen. Dyanne moet het hebben van haar warme licht jazzy stem een begeleidingsband die gelukkig wel wegblijft van kerstbelletjes. Het maakt dat het album Let It Glow niet het glazuur van je tanden laat springen maar de warme zang van Dyanne heeft net voldoende eigenheid om het album te redden.

Tussen de kerstliedjes is een alleraardigst lied van Victoria Eman ‘One Wish For Christmas’ het vernoemen waard. Hier horen we ook haar dochtertje deelnemen. Een nummer geschreven door Sherry Hill-Whitaker dat in de vertolking van Eman lekker in het gehoor ligt. Ook Ed Ramanoff komt met het kerstlied ‘Everyday Is Christmas (Since I Met You)’. Hij komt er goed mee weg. Een door hemzelf geschreven lied dat wel in de traditie van kerst past met een americana afdronk en ook hier gelukkig zonder belletjes of andere opdringerige kersttoeters of -bellen. Ramanoff voelt wel de kersttraditie, maar heeft voldoende eigenzinnigheden om te genieten in het lied gestopt.