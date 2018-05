Muziek / Achtergrond

Eind februari van dit jaar kwam het vijftiende album van fadozangeres Cristina Branco uit. Nu werd het album alleen in haar moederland uitgegeven. Wie Branco wil bemachtigen zal daarom een beroep moeten doen op de import. Wel is het album te beluisteren via o.a. Spotify, maar de harde fan zal toch gaan voor een echt plaatje.

Branco heeft er voor gekozen om niet te putten uit de klassieke Fadomuziek, maar deze keer heeft ze de handen ineengeslagen met aan aantal jonge en veelbelovende indie-songschrijvers. Wel heeft ze zelf de muziek volledig in Fadotraditie gehouden. Haar band bestaat uit Bernardo Couto op Portugese guitaar, Bernardo Moreira op contrabas, Luís Figueiredo op piano en toetsen. Uiteraard zingt ze zelf. De twaalf composities zijn van een elftal verschillende schrijvers. Alleen Kalaf Epalanga tekent voor twee bijdragen, maar wel steeds met een andere medeschrijver. De ene keer met Mário Laginha en ‘Casa’ samen met Toty Sa’med.

Het pallet aan liedjes past prima in de Fadotraditie, maar kent geen echte uitschieters. Alle songs hebben een hoge standaard die we van Branco mogen verwachten. Wellicht dat live een van deze nieuwe songs zal uitgroeien tot een favoriet. Wie wil horen hoe Cristina Branco deze nieuwe liedjes vervlecht met haar rijke discografie heeft de kans om haar eind april tot begin mei live in Nederland te bewonderen. 8WEEKLY zal verslag doen van het concert dat ze geeft in Tivoli Utrecht.

Live te bewonderen: 2 mei in Tivoli Vredenburg, Utrecht.