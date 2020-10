Boeken

Elke maand zijn er zoveel mooie albums, voorstellingen en boeken te beluisteren, zien en lezen dat het soms lastig is om de parels ertussenuit te vissen. Daarom vertellen onze redacteuren in ‘8WEEKLY staat te trappelen’ waar zij zich de komende maand het allermeest op verheugen. Het wordt alweer herfst, dus deze maand kijken we uit naar fijne literatuur om de kou mee door te komen.

De straatwaarde van ziel: essays vol verbeeldingskracht

Door Els van Swol

Literair tijdschrift De Gids opent altijd met een column van Roel Bentz van den Berg, maar ook als deze op de laatste pagina zou staan, zou ik allereerst ‘Bentz van den Berg’ opslaan. Zijn columns zijn zo goed, vind ik, omdat ze, – net als de roman Het naderen van de brug, die hij eerder schreef -, vol verbeeldingskracht zitten.

Een mooi voorbeeld daarvan is een essay over drummer Max Roach (Engelen in regenjas), waarin hij fantasievol schrijft over ‘de man die met de stilte converseerde’: ‘Vraag en antwoord, weet de drummer nog uit zijn gospeljaren, zo krijg je de stilte aan de praat.’

Het onderwerp van een essay of column kan bij Bentz van den Berg van alles zijn: Max Roach dus, de filosoof Nietzsche, het geluid van wapperend wasgoed, iets anders dat hij ziet, hem invalt of dat hij zich herinnert. Nooit willekeurig, maar altijd in een bezield verband. Dat maakt zijn columns en essays zo sterk en bijzonder. Reden genoeg om uit te zien naar zijn door Uitgeverij Atlas Contact voor september aangekondigde nieuwe essaybundel, De straatwaarde van de ziel.

Daddy: Net zo spannend als beloofd?

Door Dorien Pool

In 2016 verraste Emma Cline de literaire wereld met haar debuut De meisjes, een verhaal geïnspireerd op het verhaal van de criminele sekteleider Charles Manson. Met zo’n onderwerp heb je geheid een spannend verhaal te pakken, dacht ik hoopvol, maar dat bleek niet helemaal waar te zijn. Wel was ik onder de indruk van de thematiek en haar schrijfstijl.

Nu is daar haar tweede roman, Daddy. Wederom met een spannende synopsis: “De nanny van een beroemde familie verstopt zich voor de pers na een schandaal. Een elfjarig meisje wordt door haar oudere vriendin uitgedaagd. Een vader onderbreekt zijn rendez-vous om zijn zoon op te halen na een weerzinwekkend incident, maar wie is schuldig?” Zou het dit keer zo spannend zijn als beloofd? We gaan het zien!

Het NK Poetry Slam: poëzie als battle

Door Roos Wolthers

Het voordragen van poëzie als wedstrijd: dat is een poetry slam in heel weinig woorden. In het nationale kampioenschap, het NK Poetry Slam, staan ieder jaar de beste voordrachtsdichters van Nederland. Je hoort verrassende, grappige en ontroerende teksten en ziet de meest uiteenlopende performances. Jij beslist wie er uiteindelijk de eerste prijs, de gouden vink, wint door zo hard mogelijk voor je favoriet te applaudisseren.

Dit jaar is er veel nieuw talent tot de finales doorgedrongen, maar er staan ook een aantal bekende namen op de line-up. Martje Weijers bijvoorbeeld, die vorig jaar dit soort fantastische zinnen kwam: ‘Ik wil een aftreksel maken van je navel, er een schuimrubberen poefje van maken en kussentjes breien van jouw navelpluis.’ Uiteindelijk werd ze tweede, maar ik ga mijn handen helemaal kapot klappen om ervoor te zorgen dat ze dit jaar wél met de gouden vink naar huis gaat.