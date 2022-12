Muziek / Achtergrond

Met Kerstavond voor de televisie zitten om All You Need Is Love met Robert ten Brink te kijken en klagen over dat de kerstversiering al in september in de winkel te vinden is, we hebben met zijn allen flink wat cliché tradities opgebouwd voor in het kerstseizoen. Maar op het moment dat er een hele afvalrace wordt gebouwd om het niet horen van een specifiek kerstnummer (lees: de Whamageddon), dan weet je dat er misschien wat te veel clichés zijn. De feestmaanden doorkomen zonder een allergische aanval te krijgen van de zoveelste keer Mariah Carey horen is best een uitdaging, maar daarmee alle kerstmuziek aan de kant schuiven zou onterecht zijn.

Er zijn genoeg kerst- en winternummers geproduceerd die nog niet grijsgedraaid zijn. Daarom heeft 8WEEKLY ook dit jaar een playlist samengesteld met nummers voor iedereen die wel kerstmuziek wil luisteren, maar geen behoefte heeft aan de zoveelste cover van “Rockin’ Around The Christmas Tree”. Onder andere Fokko, The Analogues en Sting helpen jullie graag met in de kerststemming komen in de nieuwste 8WEEKLY playlist!

Kort, maar krachtig Kerst vieren met Fokko

Tijdens een interview met radiozender KINK vertelt zanger Fokko dat hij al jaren een kersthit wil uitbrengen, maar er steeds net te laat bij was. Om alles op tijd uit te kunnen brengen, moet zo’n kersthit immers al in september af zijn. Extra knap dus dat hij dit jaar met deze zomerse septembermaand toch zichzelf in de kerststemming heeft kunnen brengen. Met ‘Ding Dong Ding Dong’ heeft de band een kort, maar krachtig kerstnummer te pakken waarin flink wordt gerockt. Met een duur van 94 seconden is het misschien dan wel het kortste nummer uit de playlist, we kunnen je garanderen dat het pakkende refrein nog lang na afloop in je hoofd zal blijven hangen.

The Analogues blazen ondergesneeuwde hit nieuw leven in

Nog niet uit ge-dingdongt? Nederlands bekendste Beatles tributeband The Analogues brengen graag hun kersthit ‘Ding Dong Ding Dong’ ten gehore. The Beatles hebben zelf als band nooit een officiële kersthit uitgebracht, maar de heren waagden solo wel pogingen. Zo kennen we allemaal Paul’s sfeervolle “Wonderful Christmas Time” en John’s activistische “Happy Xmas (War Is Over)”. Helaas is het nieuwjaarsnummer van George Harrison niet zó bekend geworden. The Analogues vonden de quote ‘Ring out the false, ring in the true’ een mooi motto voor 2020 en besloten dat jaar George’s “Ding Dong, Ding Dong” nieuw leven in te blazen.

Sting’s ode aan zijn favoriete seizoen

Sting trekt het thema dan weer breder dan alleen Kerstmis of Oud en Nieuw, hij bezingt op zijn album If On A Winter’s Night… zijn gehele favoriete seizoen. Hij duikt op dit album de Britse geschiedenis in op zoek naar kerst-, slaap- en volksliederen die verschillende aspecten van de winter vieren, en reist hiermee zo’n vijfhonderd jaar de geschiedenis door. Voeg daar twee nummers van eigen makelij aan toe, en je hebt een album dat zowel de winter als Stings muzikale kunsten eer aan doet.

Naast de nummers van Fokko, The Analogues en Sting staan er nog een hoop andere mooie nummers op jullie te wachten in 8WEEKLY’s nieuwste kerstplaylist:

Late for Christmas Eve – Harbour Lights

Christmas Treat – Julian Casablancas

Ding Dong Ding Dong – Fokko

Threadbare – The Wonder Years

Here We Come A-Caroling – Pomplamoose

It’s Not Christmas ‘Til You Come Home – Norah Jones

Je Hoeft Niet Mee Naar Mijn Ouders – Linde Schöne

Zet Het Op Je Lijstje – BENR

Single On The 25th – Lauren Spencer Smith

Happy Christmas My Dear – Passenger, Stu Larsen

Xmas Time -Wulf

Old Fashioned Holiday – Andrea von Kampen

Jing-a-Ling – Harbour Lights

The Holidays With You – Sara Watkins

The Christmas Song – Smith & Burrows

(I Fucking Hate) Christmas – Frank Hamilton

Lieve Kerstman – Clean Pete

Christmas Lights – Kylie Minogue

Kerstmis – Herman Finkers

Home for Christmas – Kate Bush

Ding Dong Ding Dong – Live – The Analogues

Wonderful Time – Krystl

This Ain’t New Jersey – Smith & Burrows

(I Wish This Was A) Christmas Song – Frank Hamilton, Ebony Day

December Will Be Magic Again – Kathleen Bielawski, Emily Weaver

Joseph, Better You Than Me – The Killers, Elton John, Neil Tennant

The Hounds Of Winter – Sting

Santa’s Watching You – Kelly Finnigan

This Is The Time – Michael Bolton, Wynonna

You, Your Cat and Me – Frank Hamilton

A Marshmallow World – Walk Off the Earth

Kersmis Baby – Linde Schöne, Alain Clark

Christmas At Sea – Sting

A Great Big Sled – The Killers, Toni Halliday

Everything’s Gonna Be Cool This Christmas – Eels

