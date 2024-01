Film / Films

Willy Wonka is een bekend en geliefd personage. Met name het boek en de eerste film met Gene Wilder uit 1971 zijn erg populair. Een film over de jongere jaren van de chocolatier zal niet onopgemerkt blijven. Doet hij eer aan de magie van het oorspronkelijke verhaal zonder te veel te kopiëren? Je leest het hier.

Allereerst is het goed om te weten dat Wonka een musical is. De trailers lijken daar een beetje omheen te draaien. De film is geregisseerd door Paul King, bekend van de twee Paddington films. Met name Paddington 2 heeft louter lof gekregen. Daarnaast is de originele film Willy Wonka and the Chocolate Factory ook een geliefde klassieker. De verwachtingen voor Wonka waren daardoor op zijn zachtst gezegd hooggespannen. Gelukkig is de regie in goede handen gevallen, want Paul King heeft een pareltje neergezet. Het is een hartverwarmende musical die de magie van het oorspronkelijk werk weet te vatten met een origineel verhaal.

Zoet, maar niet té zoet

De film volgt de jonge Willy Wonka die naam voor zichzelf wil maken op de chocolademarkt. De goedgelovige jongen krijgt het alleen zwaar te verduren door de drie chocolademagnaten die als een soort maffia te werk gaan en roet in het eten gooien. Het is een verhaal met de nodige cliché-elementen, maar het staat trots naast de eerdere twee films en heeft het hart op de juiste plek. Willy Wonka wordt charmant gespeeld door Timothée Chalamet en hij wordt bijgestaan door een uitstekende cast. Met name Paterson Joseph, Olivia Colman, en Calah Lane spelen hun rol met volle overgave. Het weet op een ietwat voorspelbare manier toch de harten van veel kijkers te raken en dat blijft een grote uitdaging. Het is precies de juiste dosis zoetsappigheid, verpakt in een fris, nieuw, en buitengewoon vermakelijk jasje.

Verrassende humor

Het meest indrukwekkende en verrassende aspect van de film is misschien wel de humor. De timing van bepaalde grappen is ongekend goed. Hier is het vakmanschap van Paul King als schrijver te zien, zeker gezien het feit dat dit een film is voor de hele familie. Een script schrijven met grappen die aanslaan bij de hele familie, zonder daarbij te schelden of vloeken, maakt het scripten van de komedie lastig. Daarnaast voelt het alsof de film een extra beschermlaagje heeft. De gevaren in de film voelen nooit té dreigend en de toon wordt nergens écht luguber. In die setting pakkende grappen schrijven voor alle leeftijden is een ongelofelijke uitdaging, maar Paul King is met vlag en wimpel geslaagd.

Conclusie

Wonka is een van de meest hartverwarmende films van het afgelopen jaar. Paul King laat wederom zien dat hij ons kan meenemen in de kinderlijke magie en het ongebreidelde plezier van zijn verhalen. Een prequel over Willy Wonka klonk aanvankelijk als een makkelijke manier om meer geld te verdienen aan een bekende naam, maar we hadden dit filmische equivalent van een warme winterse knuffel voor geen goud willen missen.