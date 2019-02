Boeken / Non-fictie

Het valt niet mee om anno 2018 een boek te schrijven over seksualiteit waarbij je nieuwe wegen inslaat of waarbij de lezer soms rode oortjes krijgt. Misschien zelfs af en toe denkt: zal ik dat nu heus gaan proberen? Is dat zo? Durven we die experimenten toe te passen? Met Vuile lakens durven de dames te verrassen.

Zijn we nog bevrijd?

Het duo Van Ertveld en Debruyne bewijst dat de seksuele revolutie van de jaren zestig al weer een hele tijd achter ons ligt. We zien, zeker in onze westerse samenleving, veel uitingen die de suggestie wekken dat we op seksueel gebied alles wel weten. Maar als we dieper kijken dan is het vooral schone schijn die bedriegt. We zijn minder tolerant dan we denken. We zijn minder ruimdenkend dan we zouden moeten of willen zijn. We zijn preutser dan we doen geloven. Sterker nog: de preutsheid lijkt weer toe te nemen. Op welk strand mag je nog zomaar topless liggen? Laat staan dat we durven te spreken over onze diepere gevoelens. Durven we nog te spreken over seksuele experimenten of over wat we echt verlangen? Nee, steeds vaker wordt het gesprek verbannen naar de duisternis van de slaapkamer of vindt het zelfs daar maar heel schoorvoetend plaats. En in hoeverre is wat we zeggen geïndoctrineerd door wat de media ons doen geloven? Zijn het onze eigen gevoelens en wensen?

Anaïs Van Ertvelde is historica aan de Universiteit van Leiden, Heleen Debruyne werkt voor de radiozender Klara. Beiden publiceren in diverse bladen. Debruyne schreef eerder in haar carrière een roman.

Prikkelende onderwerpen

Wie de hoofdstukindeling van Vuile lakens raadpleegt krijgt al snel een idee waar de dames heen gaan in de beschrijving, die zowel geschiedenis, cultuur, wetenschap als actuele kennis bevat.

Het lijstje is prikkelend: seksuele voorlichting, anatomische kennis, schaamte, vrouwelijk verlangen, maagden, fluïditeit, anaal, monogamie, schoonheid, porno, consent en grenzen. En als je nu denkt bij het lezen van deze inhoudsopgave: dat is zo spannend nog niet, dan verrassen de auteurs je als je het boek van a-tot-z gaat lezen. Ook voor de meest avontuurlijke seksueel ontdekkingsreiziger zit er in sommige hoofdstukken mogelijk wat nieuws. De auteurs starten in de meeste hoofdstukken met de geschiedenis, cultuur en wetenschap om vervolgens toch dieper in te gaan op de eigen belevenissen op het onderwerp van het hoofdstuk.

Naast de informatieve inslag van het boek is het geschreven op een zeer leesbare en vermakelijke manier. Of het boek de lezer uitnodigt om nieuwe wegen in de seksualiteit in te slaan mag natuurlijk iedereen zelf invullen. Het zet je op zijn minst aan het denken en overwegen.

Durf je Vuile lakens te lezen? Het zal je vele uren fijn en leerzaam leeswerk bezorgen.