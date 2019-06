Boeken / Non-fictie

In het boek Ik wou dat ik jouw leven had neemt muzikant Rick Treffers de lezer aan de hand door een deel van het reilen en zeilen van zijn leven. Hij beschrijft de pieken, de dalen en de uitdagingen.

Rick Treffers is een muzikant die de moed had om zijn leven in Nederland te verruilen voor een bestaan in Spanje. Hij werkt nu al vele jaren vanuit dat land en heeft zijn droom vormgegeven om te leven in meer rust, een ander ritme, met veel uitdagingen en vooral in vele opzichten een ander klimaat. Dat de achterblijvers niet durven dromen van de keuze die Treffers maakte en min of meer jaloers zijn op zijn durf en stap in het ongewisse, lezen we openhartig tussen de verhalen door.

Het muzikantenbestaan

Rick Treffers heeft sinds 1995 muziek uitgebracht onder verschillende namen. Girlfriend Misery was zijn eerste verschijning, gevolgd door Miss Universe, waarna hij afwisselend onder eigen naam en Mist zijn albums uitbracht. Nog één uitstapje maakte hij in 2013 met El Turista Optimista. De pluriformiteit van Treffers wordt onderstreept doordat hij zich muzikaal in het Engels, Spaans en het Nederlands weet te uiten.

Dat het muzikantenbestaan zo zijn ups en downs kent laat Treffers ons meebeleven in de verschillende toerverslagen door de jaren heen. Het oudste dateert van 1995 en het jongste van 2009. Het meest opvallende verslag is dat van de tournee in Mexico, waar de band Mist als een grootheid wordt onthaald en Treffers beschrijft hoe het voelt om als een ster behandeld te worden. Het Mexicaanse volk ligt hem haast aan de voeten, maar na deze kortstondige beleving van het sterrendom blijkt de realiteit later helaas anders. Hoe wrang voelt het achteraf met de beperkte gage die de band ontvangt en de hoge onkosten die gemaakt werden; van het gevoel van roem blijft enkel een negatieve nasmaak achter.

Gedenkwaardig is de tournee naar Argentinië waarbij Treffers in het vliegtuig onze huidige koning en koningin ontmoet, omdat de bas van zijn bandlid een plaatsje moet krijgen in de bagageruimte boven de stoelen. Daarvoor moet een Maxi-Cosi iets opschuiven die eigendom blijkt te zijn van koningin Máxima. Treffers biedt haar zijn laatste cd van dat moment aan, Dangerous Words, “..waar de aankomende vorstin oprecht dankbaar voor is..” schrijft Treffers. Of was het toch gewoon beleefd?

De kunstenaar

Muzikant of schrijver? Bestaat er een verschil? Als kunstenaar schrijf je teksten, die de ene keer op muziek gezet worden en de andere keer, zoals nu bij Treffers, wat uitgebreider zijn en in boekvorm verschijnen. Rick Treffers deelt in een boeiende schrijfstijl zijn avontuur als muzikant en het gevecht om het bestaan met de lezer. Zijn manier van schrijven maakt dat het uitlezen van het verhaal een soort van drang is. Hij pakt de lezer met zijn ongecompliceerde taalgebruik. De haat-liefdeverhouding met de pers weet hij treffend te verwoorden.

In 2008 bracht Treffers al een drietal korte verhalen uit. Met Ik wou dat ik jouw leven had weet hij de verhalen die hij in de loop der jaren heeft opgetekend tot één geheel te smeden, wat een zeer leesbaar boek oplevert, goed voor vele uren leesplezier. Het geeft je een kijkje in het leven van de muzikant en misschien wel avonturier. De levenslust en overtuiging van zijn keuze spreekt Treffers duidelijk uit. Wie Treffers’ verhaal aanspreekt zou eens moeten gaan luisteren naar zijn muziek. Begin met zijn nieuwste albums Underwater en The Loop of Love. Ze zullen je een soundtrack verschaffen bij dit fijne muzikantenverhaal.

Het boek op zich is amusant en tegelijkertijd redelijk boeiend om te lezen. Na de 143 bladzijden ontspint zich nog een clou van de tussenliggende pagina’s die uw recensent nog niet zal verklappen. Het boek levert enige uren leesplezier op en dat is fijn. Voor een biografie heeft het net te weinig om het lijf. Maar een levensverhaal is vermoedelijk ook niet de bedoeling geweest van de schrijver.