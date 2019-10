Muziek / Album

Als een soort trance stuwen rauwe beats en elektronische geluiden een surrealistisch muziekbeeld voort. Met haar iele stem smelt Stefanie Janssen abstracte woorden en haast improvisatorische muzikale uitbarstingen samen om tot een verruiming van de geest te komen. Ze laat geen enkele mogelijkheid onbenut om nieuwe artistieke wegen te ontdekken.

Existentialistisch

Door de jaren heen werkte de Nijmeegse zangeres en multi-instrumentalist al aan diverse projecten die zich niet tot één discipline beperkten. De samenwerking met Minailo komt daardoor niet uit de lucht vallen. Sjaron Minailo is opera- en muziektheaterregisseur en artistiek leider van Studio Minailo, een laboratorium voor experimentele muziektheater en opera. De experimentele artistieke uitlatingen in electropop en klassiek geschoolde stem van Janssen vormen een goede combinatie met de reflecties op sociale en politieke ontwikkelingen van Minailo’s werk.

De video, die opent met gefluister van Janssen en elektronische geluiden op de achtergrond, is volledig zwart-wit. Naarmate meer bliepjes en elektronische beats de soundscape maken, zien we het ontblote lichaam van Janssen haast roerloos op de grond liggen. De dissonante intervallen van de lage bastonen ondersteunen de lugubere setting in een achtbaan van negatieve emoties en kritische gedachten. Alleen in het refrein is er wat harmonische stabiliteit, terwijl juist hier verschillende beelden tegelijk gemonteerd zijn. Alsof we hallucineren of buiten het bewustzijn getreden zijn. Met de zijdezachte, fluwelen stem van Janssen schijnt alles op z’n plek te vallen. Door de keuze van haar om in het Engels te zingen, en met veel echo-geluid waardoor ze nauwelijks te verstaan is, geeft de tekst toch weer een vrije interpretatie.

Voor wie trek heeft in iets veelzijdigs en niet alledaags, is dit een mooie hap. Waan je in een spannende, intrigerende en tegelijk obscure electrowereld dat het aardse bestaan in twijfel trekt. Met de muziekvideo van ‘Little Girl’ vertelt STASJ weer een nieuw verhaal. Welke dat is, zul je zelf al experimenterend en onderzoekend moeten ontdekken …