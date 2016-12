Muziek / Album / Concert

Twee jaar geleden gooide Myles Sanko al hoge ogen met zijn tweede album dat niet onopgemerkt bleef. Met het nieuwe album Just Being Me als aanleiding toert Sanko nu door Europa.

In 2013 debuteerde Sanko onopvallend met Born In Black & White dat onlangs opnieuw verscheen na het succes van Forever Dreaming. De groei die Sanko inzette op dat tweede album weet hij met een spurt te continueren op zijn derde volwaardige album dat in oktober in de schappen verscheen. 8WEEKLY luisterde het album aandachtig om vervolgens een van zijn shows te bezoeken in Nederland.

In de traditie

Als je in 2016 nog één soul/jazz cd van plan bent te kopen dan hoef je niet verder meer te zoeken. Het nieuwe album van Myles Sanko beweegt tussen de klassieke en urgente soul van Marvin Gaye en de jazz van Gregory Porter in. Myles Sanko liet ons twee jaar wachten op de opvolger van zijn bejubelde album Forever Dreaming. Met dit nieuwe album zal hij mogelijk nog veel meer waardering scoren. Zeker gezien het samenkomen van tradities binnen zowel de soul als de jazz in de muziek en uitvoering van Just Being Me.

Het album kent geen enkel zwak nummer in de elf composities. Van ‘Freedom’ waarmee het album opent tot de hekkensluiter ‘Empty Road’ weet Sanko te boeien en groeien in de leegte die Marvin Gaye ooit achter liet. Sanko weet naast Marvin Gaye ook referenties op te roepen aan Maxwell, Bill Withers en Bobby Womack. Wie louter op zoek is naar vernieuwing in de muziek zou echter teleurgesteld kunnen zijn in dit nieuwe werk van Sanko. Tenzij het de nieuwe liedjes zijn die het voor hen doen.

Aanstekelijke ritmes

Het optreden in De Vorstin in Hilversum wordt geopend door soulzanger Ivar van eigen bodem. Ivar zal in april van het komende jaar zijn eerste solo-album sinds 2001 uitbrengen. Na een periode met onder andere Kraak & Smaak is het weer tijd voor zijn solocarrière. De echte ster van de avond is met zekerheid Myles Sanko. Hij werd in Ghana geboren en ontwikkelde zich niet alleen tot singer-songwriter, maar ook als producer, ontwerper, muzikant en filmmaker. Geen wonder dat het nieuwe album rijk aan instrumentatie is en al snel tot de verbeelding spreekt. Dat hij in de voetsporen van soulmeesters is gestapt, weet hij ook zeker live te laten horen.

Waar het gepraat in de zaal tijdens het optreden van Ivar hoorbaar aanzwol, is het vooral de beweging die tijdens het opzwepende optreden van Sanko langzaam maar zeker toeneemt. Het optreden is vooral een voorstelling van zijn nieuwe werk, gelardeerd door ouder werk. Sanko is evenals zijn zeskoppige band strak in het pak, en wordt ondersteund door blazers, toetsen, gitaar, bas en strak gespeelde drums. Een prachtige verschijning in de traditie van de soul uit de jaren zestig en zeventig. Sanko beweegt soepel op de aanstekelijke ritmes van de muziek. Hij weet in zijn bewegingen de teksten die hij zingt de nodige kracht bij te zetten. Sanko zingt vooral vanuit zijn hart met stembanden die de vergelijking met Marvin Gaye makkelijk maken. Vooral wanneer hij Gaye ook eert met een cover van ‘What’s Going On’.

‘Promises’ is de sleutel van het album, waarin Sanko zingt over het geloven in je eigen gevoel en je niet moet laten leiden door loze beloftes. Zo heeft ieder nummer van het nieuwe album een eigen boodschap. Geen liefdes dus van “ik houd van jou en ik blijf je trouw”. Nee, liedjes die vaak een boodschap dragen zoals ‘Land of Paradise’, en de liefde voor de zon zoals in ‘Sunshine’.

Over een aantal jaren zal men Myles Sanko wel eens als voorbeeld kunnen noemen van de grote hedendaagse soulhelden. Hij is er stevig naar op weg, zowel met zijn albums als tijdens zijn uitmuntende live optredens!