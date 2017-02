Film / Films

Deze langzame titel is wat eigenaardig voor een politieke thriller. In Miss Sloane speelt Jessica Chastain de allesbehalve oninteressante Elizabeth Sloane, lobbyiste in een mantelpakje. Een gehaaide vertegenwoordigster van organisaties met belangen van miljoenen in de wedloop rondom de verkoop van wapens. Haar werkdag speelt zich af in een wereld vol intriges, halve waarheden en hele leugens. In deze wereld gedijt de spijkerharde intrigante. Niemand leert haar emoties kennen. Hoewel de film verrast tot de laatste scène, blijft ijskonijn Sloane een onbekende.

In de eerste scènes wordt de strategie uit de doeken gedaan: “It’s about making sure you surprise the other and they don’t surprise you. Lobbying is about foresight.” Elizabeth Sloane gaat ver om haar doelen te bereiken. Ze leeft alleen, koopt haar intimiteit bij een escortbureau en slikt een zware dosis uppers en downers. Dan zegt ze haar baan bij Cole, Kravitz & Waterman op en stapt ze met haar team over naar de Nationale Wapen Organisatie, die als belangrijkste doel heeft het wapenbezit aantrekkelijk maken voor vrouwen. Door een nieuwe wetgeving wordt er namelijk strenger gecontroleerd op wapenbezit door middel van antecedentenonderzoek, waardoor het – vooral als vrouw – zowel veilig als imposant is om een wapen te bezitten.

Misleidend

Op de apenrots van lobbyisten wil Elizabeth Sloane bovenaan staan. Daarbij heeft ze te maken met politici die verkiezingskassen vol laten stromen met donaties van wapenhandelaren. Voor de bioscoopbezoeker is het steeds een puzzel om verkregen informatie betekenis te geven. Zelfs van uitspraken in heimelijk gefilmde gesprekken blijft het vaak lang onduidelijk of er al dan niet sprake is van misleiding. Keer op keer wordt duidelijk dat de weg naar succes er een is met diepe kuilen en flinke hobbels.

De ontknoping

Miss Sloane is een gestileerde, knap gemaakte thriller, maar kent een aantal minpunten. Jessica Chastain speelt een gevoelloze lobbyiste, die zich emotioneel niet ontwikkelt. Verder is de ontwikkeling van de overige karakters eveneens karig. Haar teamleden zijn inwisselbaar en de tegenstanders zijn slechts pionnen bij haar trucs en listen. Zelfs de grootste tegenstander is weinig meer dan een politicus met een krachteloze voorzittershamer in de hand. Pluspunt is het spannende verloop van het verhaal. Pas in de finale wordt de laatste verrassing onthuld.

Trump

De film verschijnt in de weken dat de dagelijkse werkelijkheid in het Witte Huis elk filmscenario overtreft. De potentiële bioscoopbezoeker pakt misschien liever het mobieltje om het laatste nieuws rondom Trump en zijn volgelingen te lezen. Miss Sloane had een dramatisch openingsweekend in de Verenigde Staten en dat is in dit wapenbeluste land géén verrassing.