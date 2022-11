Muziek

Het einde van 2022 komt al voorzichtig in zicht en dat betekent dat het alweer bijna tijd is om te stemmen voor de Top2000. Het zal dus ook niet lang duren en de discussies over welk nummer op de eerste plek thuishoort zullen ook weer losbarsten. Wordt het alwéér Queen met Bohemian Rhapsody, of zullen de Eagles met Hotel California ze dit jaar van de troon stoten? Kiezen wat het ‘beste nummer allertijden’ is, is ook best een lastige opgave. 8WEEKLY biedt je graag wat ondersteuning hierbij aan, daarom hebben onze redactieleden enkele van hun favoriete nummers allertijden én hun favorieten uit 2022 op een rijtje gezet.

Op reis door de verhalen van Nick Cave

De naam van Nick Cave komt naar voren op meer dan één lijst, zowel Joost als Sanne zijn duidelijk fan van de artiest. Cave draait al meerdere decennia mee als succesvolle artiest die vooral live een uniek fenomeen schijnt te zijn. Sanne vertelt hierover dat Cave keer op keer het voor elkaar krijgt om zijn gehele publiek, tot aan de allerlaatste rij, muisstil te krijgen. Cave is een verhalenverteller die elke keer in een spanne van enkele minuten een complete wereld weet te scheppen waar de toeschouwer in wordt opgeslokt. Sanne kiest voor het nummer ‘Hollywood’, een van de langere nummers uit het oeuvre van Cave en ze raadt je aan om er eens goed voor te gaan zitten, niks anders te doen en je 14 minuten lang te laten onderdompelen in dit lied. Misschien is het geen toeval dat het nummer ‘Hollywood’ heet, want wanneer je het luistert heb je het gevoel je daadwerkelijk in een film te bevinden. Sanne is dan ook verwonderd hoe het kan dat Nick Cave vrijwel nooit de Top2000 haalt. Kortom, tijd om te genieten van Nick Cave en daar dit jaar verandering in te brengen!

Keuzestress vanwege The Doors

Een andere gedeelde favoriet van de 8WEEKLY redactie zijn The Doors. Marcel en Sanne zijn allebei enthousiast over deze band. Marcels voorkeur gaat uit naar het nummer ‘The End’ en omschrijft dat dit nummer zo mooi is door de prachtige wisselwerking tussen het Apollinische en het Dionysische, terwijl het nummer verder ook heerlijk Freudiaans is. Sanne kan maar lastig kiezen wat haar favoriet van The Doors is en vindt naast ‘The End’ het nummer ‘You Make Me Real’ prachtig. Ze zou dan ook graag met een tijdmachine terugreizen om Jim Morrison live te zien optreden, zeker met dit echte liefdesliedje.

Invloed van de theater- en filmwereld

Naast deze gedeelde favorieten zien we ook de invloed vanuit de theater- en filmwereld terugkomen in de lijsten van onze redactieleden. Zo gaat de voorkeur van Jorien uit naar ‘Laat Me’ in de uitvoering van Maarten Heijmans, een nummer dat hij coverde in de tv-serie Ramses. Els heeft een van haar favorieten in het theater leren kennen. Tom Waits zijn ‘Waltzing Mathilde’ zag zij bij een Shakespeare-voorstelling en daar is ze enorm van gaan houden. Ook in Judith’s voorkeur is de invloed van zowel theater- als film terug te zien in het nummer ‘Strangers Like Me’ van Phil Collins, een nummer uit de indrukwekkende soundtrack van Tarzan.

Ben je benieuwd naar de volledige lijst met favorieten van Jeroen, Jorien, Els, Judith, Joost, Karen, Marcel, Sanne, Vick en Malin? Het volledige overzicht is hieronder te lezen en te beluisteren in de nieuwste playlist!

De playlist van november

Jeroen (Kunst, Film)

Björk – Hyper-ballad Dave Brubeck – Blue Rondo à la Turk Donny Hathaway – Take a Love Song Hiatus Kaiyote – By Fire Kate Bush – Get Out Of My House

Uit 2022: Colter Wall – Let’s All Help The Cowboys (Sing the Blues)

Jorien (Theater, Muziek)

Within Temptation – Mother Earth Apocalyptica ft. Nina Hagen – Seemann Apocalyptica ft. Till Lindemann – Helden Disturbed – Sound of Silence Maarten Heijmans – Laat Me

Uit 2022: Rammstein – Zeit, Falling in Reverse – Zombified, Motionless in White – Masterpiece, Floor Jansen – Fire, Skillet – Surviving The Game

Els (Muziek, Kunst, Boeken en Film)

Kyteman – Sorry Tom Waits – Waltzing Mathilde* Barbara – L’Aigle Noire

Uit 2022: Nynke Laverman – Your Ancestor

*staat niet op Spotify, in de playlist te vinden in de uitvoering van Frank Blueka

Judith (Theater)

Maria Jose Liergo – La luz Little Simz – Introvert Phil Collins – Strangers Like Me Greta Van Fleet – Age of Man Creedence Clearwater Revival – Long As I Can See The Light

Uit 2022: Florence + The Machine – Free

Joost (Muziek, Boeken en Kunst)

Nick Cave and the Bad Seeds – Into My Arms Pink Floyd – Shine On You Crazy Diamond The Hollies – The Air That I Breathe James Brown – Woman, pt. 1 & 2 Da Penn – One Of These Days

Uit 2022: Lady Blackbird – Five Feet Tall, Angel Olsen – All The Good Times, The Slow Show – Blinking

Karen (Eindredactie)

Moira Lú – A Wing Has Told Me Holly Humberstone – Friendly Fire The Staves – Devotion (Be Kind Version) Monica Martin – Go Easy, Kid Selah Sue – Full of Life

Uit 2022: Anna Rune – The Secret

Marcel (Muziek)

Bob Dylan – Like a Rolling Stone The Doors – The End Leonard Cohen – You Want It Darker Bob Dylan – A Hard Rain’s Gonna Fall Leonard Cohen – Happens to the Heart

Uit 2022: Bill Callahan – Coyotes

Sanne (Film, Podcast)

Nick Cave and the Bad Seeds – Hollywood Red Hot Chilli Peppers – Eddie Grace Jones – Pull Up To The Bumper Prince – Musicology The Doors – You Make Me Real Talking Heads – This Must Be The Place

Uit 2022: Red Hot Chilli Peppers – Black Summer, Channel Tres – Just Can’t Get Enough

Malin (Muziek, Eindredactie)

White Lies – Time To Give Iggy Pop, Kate Pierson – Candy The Wombats – Moving to New York The Police – Synchronicity II The Beatles – Norwegian Wood (This Bird Has Flown)

Uit 2022: S10, Froukje – Nooit Meer Spijt, 5 Seconds of Summer – BLENDER, Stromae – Fils de joie, Eddie Vedder – Brother the Cloud

Vick (Podcast)

The Proclaimers – I’m Gonna Be (500 Miles) Red Hot Chilli Peppers – By The Way Coldplay – Clocks Pokémon – Theme Song Kanye West ft. Jamie Foxx – Gold Digger

Uit 2022: Glass Animals – Heat Wave