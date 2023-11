Film / Films

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

Hoe is Corolianus Snow geworden tot wie hij is in de latere films van The Hunger Games? Dat wordt uitgelegd in de langverwachte prequel. Deze bijna 3 uur durende film verveelt niet en legt het karakter van de latere president van Panem feilloos bloot. ‘Snow lands on top’.

We kennen Corolianus Snow (eerder gespeeld door Donald Sutherland) als zeer wrede dictator van Panem, die uiteindelijk wordt geklopt door Katniss Everdeen. Maar de vraag waarom en hoe hij zo wreed is geworden, bleef altijd onbeantwoord. Tot nu. De film start net na de eerste rebellen-opstand. We zien Corolianus, samen met zijn nichtje Tigres, zoekend naar eten. Bij thuiskomst blijkt zijn vader net overleden: hij laat zijn eens zo voorname familie berooid achter. Alle hoop is nu op Corolianus gevestigd om de familienaam weer in ere te herstellen.

Corolianus, uitmuntend gespeeld door Tom Blyth, doet er werkelijk alles aan om zijn familie te onderhouden. De tiende hongerspelen staan voor de deur en Corolianus en zijn studiegenoten worden gedwongen allemaal een tribuut bij te staan. Degene die zijn of haar tribuut het beste door de competitie loodst, krijgt een prijs en die kan Corolianus goed gebruiken. Corolianus wordt – met tegenzin- de mentor van Lucy Gray Baird (gespeeld en vooral ook gezongen door Rachel Anne Zegler), een tribuut uit het arme district 12. In eerste instantie lijken zijn kansen klein tot niet-bestaand, maar dan begint Lucy Gray als een ware songbird te zingen. Samen weten ze de hongerspelen naar hun hand te zetten, maar levert het hen op wat ze hopen?

Dilemma’s

Het personage van Corolianus Snow, met al zijn goede en slechte kanten, wordt geweldig neergezet. Regisseur Francis Lawrence heeft de durf en de kunde om de camera letterlijk lang te laten stilstaan bij de emoties en innerlijke dilemma’s van Corolianus. Ook hulde voor Tom Blyth, die de rol werkelijk uitmuntend speelt.

Zo is er het dilemma van zijn familie en zijn loyaliteit naar hen toe, maar ook de druk dat híj de aangewezen persoon is die zijn familie weer in vroegere glorie moet herstellen. En ook het dilemma van vriendschap. Doordat Corolianus zijn klasgenoot Sejanus Plinth tolereert, lijkt het voor de buitenwereld alsof zij dikke vrienden zijn. Daardoor belandt Corolianus in een tweestrijd wanneer de plannen van Sejanus zijn eigen plannen in de war dreigen te gooien. Kiest hij voor vriendschap of voor zijn eigen gewin?

Tenslotte is er het dilemma van liefde – want gaandeweg ontstaat er een liefdesrelatie tussen Lucy Gray en Corolianus. Is de liefde groot genoeg om de hunkering naar invloed en macht te weerstaan?

Must-see

The Ballad of Songbirds and Snakes verveelt, hoewel hij lang duurt, geen moment. De film laat de gruwelijkheid van de hongerspelen zien, zoals je verwacht na de vorige vier films – maar de film geeft ook inzicht in de innerlijke psychologische strijd van Corolianus. Welke keuzes maak je, waarom en welke gevolgen heeft dat? Doordat Lawrence deze strijd mooi in beeld brengt door extra lang de camera close op Blyth te houden, krijg je sympathie voor Corolianus en begrijp je wat hem drijft.

Het enige minpunt van deze film is het acteerwerk van Rachel Zegler. Ze zingt fantastisch, maar in haar spel legt ze het er met een ‘Texaans’ accent en dito country mimiek, té dik bovenop, waardoor haar personage niet pakt.

Al met al is de film een absolute must-see. Zeker voor fans van The Hunger Games, die niet teleurgesteld zullen worden.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes is vanaf donderdag 16 november 2023 in de bioscoop te zien.