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special: Voor korte tijd te zien in het DeLaMar theater Tick, Tick… BOOM! terug tijdens Pride / 0 Sterren

Tick, tick… Boom! de musical van en over musicalcomponist Jonathan Larson is voor korte tijd weer te zien in het theater. In het kader van Pride staat deze musical ruim een week in het DeLamar theater.