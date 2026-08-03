Voor korte tijd te zien in het DeLaMar theater

Tick, Tick… BOOM! terug tijdens Pride
Tick, tick… Boom! de musical van en over musicalcomponist Jonathan Larson is voor korte tijd weer te zien in het theater. In het kader van Pride staat deze musical ruim een week in het DeLamar theater.
Begin dit jaar stond deze musical van Opus One al een paar weken in de Amstelveense Schouwburg de Landing. Toen gaf 8WEEKLY deze musical 4 sterren.
Zondag ging Tick, tick, boom! in Amsterdam in première in het DeLaMar theater. De voorstelling is minder knus, doordat de theaterzaal groter is, maar het blijft gelukkig nog steeds een aanrader.