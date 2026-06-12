Theater / Achtergrond

Wie wil weten waar de internationale dans zich momenteel bevindt, hoeft komende zomer niet van festival naar festival te trekken. Tijdens de achtste editie van de Rotterdam International Duet Choreography Competition (RIDCC) komen zestien choreografen uit alle hoeken van de wereld van 18 tot en met 20 juni samen in Theater Zuidplein.

RIDCC geldt als een van de belangrijkste Europese springplanken voor nieuw choreografisch talent. Het internationale karakter wordt steeds prominenter. Tijdens eerdere edities kwamen de meeste deelnemers uit de Verenigde Staten en Europa. Dit jaar zijn er opvallend veel Zuid-Amerikaanse en Aziatische choreografen die zich hebben aangemeld voor de competitie.

Verschillende nationaliteiten brengen grote diversiteit

Die verscheidenheid aan nationaliteiten brengt een grote diversiteit aan duetten. De zestien choreografen vertegenwoordigen immers niet alleen verschillende landen, maar ook uiteenlopende dansculturen en artistieke achtergronden. Zo heeft het Canadese collectief People Watching een achtergrond in het circus, terwijl het Japanse duo SenTen streetdance en popping gebruikt om vragen te stellen over identiteit en perceptie. Het Spaanse duo Indhhia & Kham onderzoekt verbondenheid vanuit een bewegingstaal met roots in de urban-dancescene. De Spaanse Tim van den Bos de Lucas brengt freerunning en livemuziek samen in een poëtische choreografie over verlies.

Daarnaast zijn er verschillende makers die hun sporen al verdienden buiten de theatercoulissen. Het Amerikaanse JA Collective regisseerde en choreografeerde muziekvideo’s voor de band half•alive en verwierf verdere bekendheid door samenwerkingen met onder anderen Doja Cat en Paul McCartney. Hun choreografie is geïnspireerd op de beladen schaakwedstrijd tussen Bobby Fischer en Boris Spassky tijdens het wereldkampioenschap in 1972.

Van theatrale concepten tot herkenbare verhalen

Daartegenover staan verscheidene choreografen die vertrekken vanuit een meer klassieke of hedendaagse danspraktijk. De Argentijn Ignacio Fizona is verbonden aan het gerenommeerde gezelschap La Veronal. Hij presenteert een duet over controle, herinnering en desoriëntatie. De Amerikaanse Zach Enquist is een klassieke theatre kid en neemt in zijn choreografie een alledaagse partnerdiscussie als uitgangspunt. Het laat zien dat RIDCC ruimte biedt aan zowel conceptuele, theatrale concepten als herkenbare menselijke verhalen. Dit resulteert in een divers programma waarin verschillende stijlen, ideeën en bewegingen elkaar aanvullen en soms zelfs met elkaar botsen.

Wie de afgelopen edities bezocht, weet bovendien dat RIDCC meer is dan een wedstrijd. De nadruk ligt niet op het winnen, maar op de jonge dansers en de groei die zij kunnen doormaken. Het festival biedt een zeldzame kans om makers te zien op een moment dat zij zich nog volop aan het ontwikkelen zijn. Sommige deelnemers zullen na Rotterdam weer uit beeld verdwijnen, andere groeien uit tot namen die later op internationale podia terugkeren. Juist dat onvoorspelbare maakt RIDCC zo aantrekkelijk: je weet nooit precies wat je gaat zien, maar de kans is groot dat je alvast kennismaakt met de choreografen van morgen. RIDCC is daarmee een absolute aanrader voor de dansliefhebber.

RIDCC 2026 vindt plaats van 18 tot 20 juni in Theater Zuidplein in Rotterdam.