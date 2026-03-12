De band SPOOK is terug! Marijn Ooijman keert met Human terug naar waar hij vijfentwintig jaar geleden met Colors het bedje spreidde. Met dezelfde mix van rock, pop, jazz en blues weet SPOOK andermaal een album te presenteren dat nog lang gekoesterd mag worden. Met de release van het tweede album Human is het meteen tijd voor het zilveren jubileum van het debuutalbum.

De mix van diverse stijlen maakt het moeilijk om SPOOK in een muzikaal hokje te stoppen. Misschien is dat dan wel meteen de kracht van deze band. Want deze dwarsheid door allerlei stijlen heen maakt dat het album Human met regelmaat zal blijven klinken.

Human

Zelf noemt singer-songwriter en leider van de band SPOOK Marijn Ooijman zijn muziek ‘genuine jazz infused poprock’. Dat lezen we op zijn website, die naast het album Human ook reclame maakt voor zijn theatertour: Het SPOOK genaamd AMBITIE.

Het is net of de tijd heeft stilgestaan als je naar het nieuwste album van de band luistert. Stil, omdat de stijl van het debuut doorklinkt in het nieuwe album. Het vergt een aantal luisterbeurten om de schoonheid van alle liedjes te ontdekken en alle lagen van het album te ontrafelen. De stem van Ooijman is je baken in deze ontdekkingsreis. Als je graag een album luistert dat één stijl borgt, ben je bij SPOOK aan het verkeerde adres. Maar wie graag op reis genomen wordt door een landschap of amalgaam van stijlen, kan zich helemaal thuis voelen bij Human.

Het album pakt je bij je lurven en brengt je terug naar waar SPOOK sterk in is: fijn subtiel elektrisch gitaarwerk, een kristalheldere stem die een tekst zingt die ook ergens over gaat. Ooijman vertelt waarom en hoe hij mens is met alles wat hem bezighoudt. Ook hier is natuurlijk de liefde niet ver weg, zoals dat bij het leven hoort. De eerste single ‘Movie Girl‘ van Human verscheen al in juli vorig jaar. Een vrolijk liedje dat sterk het UK-popbandgevoel in zich heeft. De release van het album zelf was op 17 januari 2026.

Een van de liedjes die in je hoofd zal gaan zitten is ‘Dance For Me Now’, dat ergens huist tussen een popballad en jazzswinger. Het is een regelrecht liefdesliedje. Op het daaropvolgende ‘Straight To Hell’ krijgen we een heel andere signatuur, waarin we zelfs een trombone horen in een schijnbare livesetting aan het einde van de compositie.

‘Dreamin’ Flow’ sluit het album af als een soort modern slaapliedje en nodigt je uit om de slaap te nemen en je klaar te maken voor de morgen. Laat je niet voor lang in slaap wiegen door SPOOK, maar druk op play om nogmaals dit wonderschone album te luisteren. Of stond je speler al op repeat?

Colors

Ook het zilveren debuutalbum Colors werd 25 jaar geleden voorafgegaan door de single ‘To Be Me‘ met op de flipside een akoestische versie van het liedje. Dit is de bonustrack van de jubileumeditie van het album, die geremasterd is door Big Bo Brocken. Voor fans van destijds twee redenen om opnieuw een aanschaf te overwegen. Wie voor het eerst van SPOOK hoort, doet er goed aan om na een paar luisterbeurten van de nieuweling meteen ook het debuut aan de verzameling toe te voegen. Dan kun je dubbel genieten van wat Ooijman je te bieden heeft.

Waarom 25 jaar wachten?

Echt zware kost hoeven we van SPOOK niet te verwachten als we de instrumentale omlijsting van de liedjes beschouwen. Alle liedjes lenen zich prima voor een bandbenadering, maar blijven ook akoestisch overeind. Wie dieper luistert naar de teksten van Ooijman zal zich verbazen over de diepgang die je daarin aantreft. Al met al is de muziek van SPOOK een enerverende luisterervaring. De kristalheldere productie van Big Bo Brocken en ook de remastering maken die luisterervaring compleet. Geen spierballenblues, rock of jazz. Muziek die uitnodigt om echt te luisteren en te beleven.

We vragen Marijn naar zijn muzikale reis van de afgelopen jaren en het nieuwe album.

Waarom duurde het 25 jaar?

‘Omdat we in 2008/2009 uit elkaar gingen en ieder een eigen weg insloeg op muzikaal gebied. Vijf jaar geleden kwamen gitarist Jeffrey en ik elkaar weer tegen en zijn we onze oude liedjes samen akoestisch gaan spelen. En van het een kwam het ander. We zijn nooit gestopt met muziek maken, hoor. Alleen in andere genres. En we zijn ook altijd liedjes blijven schrijven en die staan nu gedeeltelijk op Human. Er is meer in de maak.’ In de tussentijd heeft Marijn blues en Southern Rock gespeeld en is hij op pad geweest als tourmanager voor onder anderen Michael Dotson, Kyla Brox, Lance Lopez, Timo Gross, Steve Conte en vele anderen.

Wat maakt dat je nu weer een album als Human wilde uitbrengen?

‘Vooral het feit dat ik verder moet met het schrijven van liedjes en dat betekent dat de liedjes in mijn hoofd vastgelegd moeten worden om ruimte te creëren.’

Vanwaar de samenwerking met Bo?

‘Bo is een van mijn beste vrienden, al jaren, en heel af en toe hielp ik hem in zijn studio met wat hand- en spandiensten tijdens de verbouwing. Ik zag hoe gepassioneerd hij bezig was en hoe hij alles in zijn hoofd had. Het is exact zo geworden zoals hij geschetst had. Bo is een echte vakman die ieders muzikale wensen en ideeën in hun waarde laat. En het beste uit de artiest en uit de liedjes haalt tijdens de opnames en tijdens het mixproces. Alles kan bij Bo. Analoog, digitaal, hij heeft alles in huis en is gek op vintage.’

Moeten we nu weer 25 jaar wachten?

‘Nee, zeker niet. Ik heb alweer het een en ander klaarliggen, maar alles valt of staat met het financiële plaatje, dus we hopen dat de plaat Human goed gaat lopen. Via alle gerenommeerde platenwinkels is alles te bestellen/te koop: Human op cd en vinyl en Colors 25th Anniversary op cd.’

Waarom moeten we naar het theater komen?

‘Allereerst alleen al voor de muziek, maar zeker ook voor het verhaal. Het verhaal van iemand wiens ambitie hem in trouble brengt, hem vooruit stuwt, hem rare dingen laat doen en hem ook hele mooie dingen laat doen, waarover hijzelf enorm twijfelt. Een verhaal over een levensloop, over keuzes maken, over je minderwaardig voelen, over jeugd en opvoeding en over het zijn wie je bent en daarmee om durven/moeten gaan. De liedjes en beelden geven de nodige diepte en inkijkjes in zijn leven.’