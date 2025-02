Help ons aan een nieuwe website!

Theater

Door continu bezig te zijn met ontwikkeling van vorm en inhoud is 8WEEKLY uitgegroeid tot wat het nu is. Om verdere ontwikkeling voort te zetten hebben we jouw hulp nodig! Onze website willen we graag vernieuwen en jij kunt ons daarbij helpen door op ons te stemmen via deze link. Wij maken namelijk, met 12 anderen, kans om een vernieuwde website te winnen van Webcreators. Je kunt stemmen tot en met 9 februari. Met een nieuwe website zou niet alleen de weergave van onze artikelen een moderne make-over krijgen, maar zullen ze ook beter leesbaar zijn op je mobiel. Zo kunnen we weer met de tijd meegaan en jullie van kritische cultuurtips voorzien.

Terug in de tijd

In 1998 was 8WEEKLY nog een papieren studentenblad, maar het ging al snel online. Zo zie je dat onze website ook een hele reis door heeft gemaakt van knalrood in 2001 naar geeltinten in 2003. Uiteindelijk hebben we een kenmerkend geel-rood thema gehad van 2004 tot 2014. Sinds 2014 heeft de website voor elke culturele discipline een eigen kleur en hebben een zalmroze-geel thema. Deze stijl heeft onze website dus al meer dan 10 jaar!

Afgelopen jaar hebben we met studenten van de Hogeschool Utrecht samengewerkt, als schoolopdracht maakten zij nieuwe ontwerpen voor de site van 8WEEKLY. Hier kwamen mooie ontwerpen, stijlen en goede tips uit voort. Deze zouden wij graag implementeren in onze nieuwe website in de toekomst.

Enorm archief

De website is dus steeds in een ander jasje gestoken, maar de redactie van 8WEEKLY blijft altijd over cultuur schrijven, van film en muziek tot kunst en theater. Inmiddels staan er al meer 14.000 artikelen over cultuur online, het merendeel bestaat uit recensies. Je kunt al deze artikelen nog vinden op onze site. Wie in ons rijke culturele archief duikt, komt er dan ook snel achter dat verschillende mensten uit het culturele en journalstieke veld ooit bij 8WEEKLY begonnen zijn.

Sinds 2005 is 8WEEKLY zelfs een officiële stichting en onze redactie bestaat dus uit allemaal vrijwilligers die veel leren en veel brengen. Onze doelstellingen zijn het begeleiden van beginnende cultuurjournalisten én een passie van cultuur aanwakkeren bij onze lezers. Enthousiast geworden? Via deze link kun je op ons stemmen en als je nou ook voor ons zou willen schrijven, dan vind je hier de vacatures.