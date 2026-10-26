Kunst / Expo binnenland

Een van de sterkste balletten in de voorstelling Revelation van Vlad & Veronika, die momenteel door Nederland tourt, is My Orpheus. Het is gebaseerd op de artistieke visie van Jean Cocteau en muziek van Erik Satie. Muziek die wonderwel past bij dit verhaal en deze vormgeving.

Het is ook muziek van Satie (Gnossiennes) die constant als achtergrond dient voor de tentoonstelling Geloof. Schatten uit het Rijks door de ogen van nu die tot en met maart 2029 door Nederland tourt. Hier wordt het gekozen door een van de drie samenstellers van de expositie, Naema Tahir.Hier wordt het gekozen door een van de drie samenstellers van de expositie, Naema Tahir. Het kan op een gegeven moment echter op je zenuwen gaan werken.

De keuze van Stephan Sanders

De eerste van wie de keuzes worden getoond, is Stephan Sanders, columnist, essayist en schrijver. Die keuzes vallen allemaal volledig te herleiden tot zijn biografie. Een tekstbord aan het begin van de expositie vermeldt dat hij ‘een Zuid-Afrikaanse vader [heeft] en is geadopteerd door Nederlandse ouders die hem katholiek [lees: rooms-katholiek] opvoeden. Vervolgens liet hij dat los. Maar later ging Sanders opnieuw in God geloven. Hij vond het ingewikkelder daarvoor uit te komen, dan voor zijn homoseksualiteit.’ Trefwoorden zijn dan: kleur – adoptie – rooms-katholicisme – homoseksualiteit.

Je vindt ze terug in de gekozen kunstwerken. Respectievelijk bijvoorbeeld op het grote olieverfdoek Landschap met de doop van de man uit Ethiopië (ca. 1635-1639) van Herman van Swanevelt (door het Rijksmuseum de kamerling genoemd). En ook in De parabel van de verloren zoon (ca. 1610-1620) van Frans (II) en Hieronymus (II) Francken. En tenslotte in De Heilige Sebastiaan (ca. 1460), het linker zijpaneel van een altaarstuk uit de omgeving van Meester Es en symbool van de queergemeenschap.

De keuze van Arnon Grunberg

De keuze van schrijver Arnon Grunberg is filosofisch van aard en gecentreerd rond een thema dat hij bij uitstek kenmerkend vindt voor geloof, religie en gemeenschap: het offer. Het tweede deel van zijn roman Tirza (2006) heet zelfs ‘Het offer.’

Op ‘zijn’ wand hangt onder meer Judith met het hoofd van Holofernes (ca. 1497-1500) van Botticelli, een van de topstukken van de tentoonstelling. Uiteraard mag binnen dit thema Het offer van Abraham niet ontbreken, hier als gelijknamig beeld uit de omgeving van Pieter Coecke van Aelst (ca. 1540-1550), een overigens inmiddels verworpen toeschrijving. Ook het offer van Christus vindt een plaats: Ecce homo (ca. 1630-1650) van Matthias Stom, een Caravaggist.

Op deze manier is een tot denken aanzettend, mooi en samenhangend geheel ontstaan.

De keuze van Naema Tahir



Dat laatste kan helaas niet worden gezegd van het onderdeel dat werd samengesteld door Naema Tahir, mensenrechtenjurist, universitair docent en schrijver met een Brits-Indiase-Nederlandse achtergrond. Voor haar is geloven het goede willen doen en het kwade vermijden.

Op het tekstbord over haar wordt een en ander door elkaar gehaald. Zo is Plato niet de founding father van het idee ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’ (de gulden regel), maar wel van het Ware (niet: verwondering), Schone en Goede. Hopelijk wordt dat voor de komende musea waar de tentoonstelling valt te zien rechtgezet.

Plato wordt getoond als een medaillon uit gegoten gips, messing en glas, een juweeltje van Gottfried Eichler (1687-1757). Het ware, schone en goede vindt Tahir terug in de Gulden Snede. Bijvoorbeeld in een ivoren of benen Venus Urania naar Giambologna (ca. 1700-1900). En het goed doen aan de ander in het olieverfdoek Het huisvesten van de armen (1647) van Joost Cornelisz. Droogsloot (ook wel gespeld als Droochsloot), die werkzaam was in Utrecht. De samenhang ontbreekt een beetje, omdat ze er bij het thema het goede willen doen en het kwade willen vermijden, teveel bijhaalt: Plato, de Gulden Snede.

De tentoonstelling als geheel is origineel qua thematiek en geeft inkijkjes in persoonlijk of filosofisch getinte keuzes van drie bekende Nederlanders. In Kunstschrift (1/2026) schreven Tahir, Sanders en Grunberg korte essays over de gekozen thematiek die als achtergrondinformatie kunnen dienen.