Theater / Voorstelling

Anno 2025 zijn de survivaltips van de Hoe overleef ik-serie weer helemaal terug en nu gericht op (jong)volwassenen. Na het succes van het boek Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? (2023) van bestsellerauteur Francine Oomen is er nu de gelijknamige musical. Laat het boek zich goed vertalen naar het toneel?

Op 14 september 2025 ging Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? de Musical feestelijk in première in Theater aan de Parade in Den Bosch. Amper twee jaar geleden kwam het boek uit en in deze zeer korte tijd is het verhaal bewerkt tot een musical.

Nostalgie naar de HOI-serie

Het HOI-universum (hoe overleef ik) is deze maand weer helemaal terug met een tweede boek voor jongvolwassenen én een musical. Aan het begin van deze eeuw brak auteur Francine Oomen door met haar HOI-boeken voor tieners over de vriendengroep Rosa, Esther en Jonas. Een hele generatie jongeren is groot geworden met deze boekenserie bestaande uit titels als Hoe overleef ik het jaar 2000?, Hoe overleef ik mezelf? en Hoe overleef ik mijn eerste zoen? Deze boekenserie mondde destijds ook al uit in een film en twee musicals.

Inmiddels zijn Rosa en haar vrienden volwassenen geworden. Francine Oomen liet zich een paar jaar geleden namelijk inspireren door een tiktok van een jongen die behoefte had aan volwassen survivaltips van de HOI-boeken. Zo verscheen in 2023 het succesvolle boek waar deze musical op is gebaseerd. Twee jaar later is er een nieuw boek Hoe overleef ik alles wat anders gaat dan gedacht?, terwijl in dezelfde maand het eerste boek voor volwassenen op het toneel verschijnt in de vorm van een musical.

Quarterlifecrisis

Rosa is inmiddels 25, ze worstelt met de problemen in haar leven, en haar vriendschappen zijn verwaterd. In een opwelling mailt ze Esther, die in Amerika woont, en stelt voor om samen op vakantie te gaan naar Portugal in de buurt bij Joya. Ze spoort Jonas op en maakt samen met hem een lange roadtrip naar Portugal, waar ze Esther en Joya ontmoeten. Aan de buitenkant zien hun levens er goed uit, maar als ze in gesprek gaan, blijkt iedereen met grote problemen te worstelen en lijken ze allemaal in een quarterlifecrisis te zitten.

De musical laat zien dat het leven op sociale media er nog zo mooi kan uitzien, maar dat iedereen worstelt met problemen en het juist kan helpen om er met elkaar over te praten. Het boek blijft dan ook prima overeind als musical. Natuurlijk zijn er veranderingen, maar die komen de show ten goede. Af en toe missen de vrienden van Rosa wat diepgang in de musical, want deze focust vooral op de problemen van Rosa, terwijl het boek wel wat meer achtergrondinformatie geeft over de andere personen.

Een bouwplaats

Wat meteen in het oog springt als je de theaterzaal binnenloopt, is dat het podium is omgetoverd tot bouwplaats. Het verhaal speelt zich juist af op verschillende plekken in Nederland en Portugal en een reis door Europa, maar niet op een bouwplaats. De bouwplaats van het leven, de bouwplaats van de problemen in je hoofd, de bouwplaats in het hoofd van Rosa, vul zelf maar in. Het abstracte decor van Joris van Veldhoven is ijzersterk en lost natuurlijk ook het ‘probleem’ op van al die verschillende locaties die anders op het toneel verbeeld moeten worden.

Het is een kleine musical, die slechts door vijf acteurs wordt gespeeld en waarin slechts één iemand een dubbelrol vertolkt (Twan Bosschaart als Abel en Jurriaan). De acteurs hebben een goede chemie en komen over als een gezellige vriendengroep. Mitch Blaauw, die Jonas speelt, valt erg op door zijn goede komische timing en krijgt daardoor de hele zaal mee, zonder dat hij een karikatuur maakt van de onzekere Jonas.

Het boek laat zich goed tot een musical vertalen, doordat de vele gedachten van Rosa in verschillende nummers worden vertolkt. Zo blijft het verhaal vaart houden en komt de gedachtestorm van Rosa ook duidelijk naar voren. Kortom, Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? de Musical is een geslaagde show, die een inkijkje geeft in het leven van de moderne twintigers met een quarterlifecrisis.