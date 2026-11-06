Sigmar Polke – Het weten van de kleuren

Kunst / Expo binnenland

De tijd lijkt er rijp voor: een grote solotentoonstelling in De Pont Museum in Tilburg van het beeldend werk dat Sigmar Polke (1941-2010) maakte onder invloed van een reis in 1980-1981 door Zuidoost-Azië en Oceanië (Australië en Papoea-Nieuw Guinea).

Wat trok hem daar aan? In de eerste plaats de kleuren; de expositie heeft dat ook als ondertitel gekozen: Het weten van de kleuren. Maar ook de ruimte waarin de aarde de hemel lijkt te raken, de spiritualiteit en de verbeelding die er wordt getriggerd. Het zijn elementen die je in de meer dan vijftig werken tegenkomt.

Dubbelheid

Daarbij gaat het niet alleen om het abstracte werk van Polke, want het figuratieve Schnecken (Slakken, 1982) heeft bijvoorbeeld eenzelfde lading. Het is een werk dat spiegelbeeldig is opgezet, met een boven- en onderkant. Het is opgebouwd uit lak, chroomrubber en zilverbrons op doek. Door de dubbelheid ervan zou het haast symbool kunnen staan voor Polkes kijk op de wereld, westers en niet-westers.

Dat dubbele komt ook terug in enkele in elkaars nabijheid hangende grote werken. Neem bijvoorbeeld het donkere Silberoxyd (1984-’86) en de lichte Siberische Meteoriten I (1988), waar je de kunsthars op het kunststof en katoen er gewoon bovenop ziet liggen. Want materie is ook een leidend principe in de aandacht van zowel Polke als van de curatoren: Kathrin Barutzki (Anna Polke Foundation), Martijn van Nieuwenhuyzen (inmiddels oud-directeur van De Pont Museum) en Maria Schnyder (De Pont Museum).

Werk in uitvoering

Het interessante is dat sommige van de verwerkte stoffen werken en nog steeds veranderen. Zo kan een kunstwerk nog steeds in wording zijn. Bijvoorbeeld de Farbtafeln 1-8 (1986-‘87/1992) uit de collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam. Je herkent het meteen, tussen de vele doeken die voor het eerst worden getoond. Ze komen op de white cube die De Pont Museum is optimaal tot hun recht. Soms alleen schitterend op een verder lege muur.

Dat geldt ook voor het kleinere werk in de voormalige wolhokken, zoals de schetsboeken, waarin Polke de mogelijkheden van zowel kleur als materiaal onderzocht.

Inspiratiebronnen

Raak gevonden is het om het vierluik Hermes Trisgemistos (1995), de mythische alchemist, te tonen in een omsloten gedeelte, als was het een hortus conclusus (omsloten tuin). Hermes staat symbool voor de verandering die als gezegd ook de materie in Polkes werk kenmerkt.

Mooi is ook dat een werk een stukje van de muur is opgehangen. Als je er een blik achter werpt, zie je dat het doek haast doorzichtig is. Het is gebaseerd op een mozaïek in de kathedraal van Siena.

Polke liet zich ook inspireren door bijvoorbeeld decoratieve motieven uit een gebedenboek voor keizer Maximiliaan I van Albrecht Dürer. Het is niet bevreemdend, want net als de kunst van Polke is ook dat van Dürer zowel (bijna) abstract als figuratief, terwijl er een grote ruimtelijke werking van uitgaat.

Het levert een ervaring op die je soms direct kunt duiden, zoals je in het vierluik Ohne Titel (2007) meteen zwarte gaten gewaar lijkt te worden. Abstract en figuratief gaan ook samen in Radioaktiver Abfall (1992).

Alles bij elkaar is dit een tentoonstelling die je als toeschouwer niet onberoerd laat. Esthetisch én ethisch. ‘Nu het weter daar is’ heet een gedicht uit de nieuwe bundel (De barbaren van de liefde) van dichter en metaalwerker Ali Şerik. Dat is het wat deze tentoonstelling kenmerkt, niet alleen wat de kleuren betreft. De expositie maakt deel uit van het internationale onderzoeks- en educatieproject Sigmar Polke: Athanor NOW, verwijzend naar de installatie waarmee hij in 1986 op de Biënnale van Venetië de Gouden Leeuw won.

Beelden: Estate of Sigmar Polke