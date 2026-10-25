Kunst / Expo binnenland

Wat is het verband tussen architectuur, kunst en de huisvrouw? Zij lijkt ver verwijderd van het liggende, vrouwelijke naakt dat iconisch is in de wereld van de kunsten. Als passieve Venus, elegant gedrapeerd op een divan of bed. Nicole Wermers maakte een serie sculpturen van dergelijke naakten, getiteld Reclining Female. En laat het verband zien. Illustratief voor de tentoonstelling The Architect & The Housewife: Cleaning the House, Building the Future. Te zien in het Groninger Museum.

Als figuur is de Reclining Female direct herkenbaar, maar niet elegant vormgegeven. De vrouwen zijn grof geboetseerd, verre van slank en liggen op een karretje van de schoonmaakdienst. Er zijn vier werken uit de serie opgesteld. Ze zijn humoristisch en tonen tegelijkertijd een tegenspraak. Het verschil tussen wat als vrouwelijke schoonheid wordt beschouwd – vanuit de male gaze – en het werk dat vrouwen verondersteld worden te doen. Het zichtbare en onzichtbare.

Dit onzichtbare werk wordt door Mierle Laderman Ukeles als een kwelling omschreven. ‘Schoonmaken kost alle fucking tijd.’ Als jonge moeder combineerde ze de zich eindeloos herhalende huishoudelijke taken met haar creatieve activiteiten. Het was frustrerend. Het bracht Ukeles tot het Maintenance Art Manifesto (1969) over de onderwaardering van huishoudelijk werk en inspireerde haar tot schoonmaakperformances. Bij musea was ze tijdens openingsuren hinderlijk en demonstratief aan het dweilen, schrobben en vegen. Bezoekers konden letterlijk nauwelijks om haar heen. De performances maakten duidelijk dat er noodzakelijke werkzaamheden zijn die aan het zicht worden onttrokken.

Ook Michael Pfrommer ervaart dat het alledaagse huishouden niet alleen sleur met zich meebrengt, maar ook de ontwikkeling van het kunstenaarschap verstoort. Het brengt hem tot afbeeldingen van kledingstukken die nog in de was moeten.

Productie en reproductie

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt vanuit feministische, economische opvattingen de discussie gevoerd dat huishoudelijk werk en verzorgende taken betaald zouden moeten worden. Door het op geld te waarderen, zou ook het werk zelf gewaardeerd gaan worden. In de gebezigde terminologie is het reproductieve arbeid, oorspronkelijk per traditie een randvoorwaarde om de echtgenoot te kunnen laten herstellen van zijn productieve arbeid. Fit voor de volgende dag.

Maurice van Es maakte vijf verstilde foto’s van het huishouden van zijn moeder. Zoals een stapel handdoeken, een wasrek met wasgoed en knijpers en een strijkijzer. Hij noemt het installaties. Op een officiële expositie zou dit zo maar het geval kunnen zijn. De serie is poëtisch getiteld To me you are a work of art. Unintended installations made by my mother. Zijn moeder droeg met haar inkomsten uit schoonmaakwerk financieel bij aan de studie van Van Es aan de kunstacademie.

Vorm volgt functie

Het is een gangbare opvatting dat de vorm van een gebouw, object of product in de eerste plaats bepaald wordt door de gebruiksfunctie. Dit stuit op vraagtekens bij de uitgestalde zilveren koffie- en theeserviezen van onder anderen Aldo Rossi en Richard Meier. Ze staan verleidelijk te glimmen in glazen vitrinekasten zonder vingerafdrukken, aanslag of vage krassen van zilverpoets. Verre van handig in het gebruik. Er zijn sowieso huishoudelijke gebruiksvoorwerpen te zien waarvan vorm en functie niet zo parallel lopen.

Het tegenovergestelde is het Toastie Café, speciaal voor deze tentoonstelling ontworpen door Matthew Lutz-Kinoy en Natsuko Uchino. Een installatie die haar functie in de praktijk brengt. Er wordt een tosti geserveerd die door het kunstenaarsduo als enige op de kaart is gezet: de Club Tile Sandwich Kimchi Gouda Melt á € 7,00.

En dan is er nog de enorme boogvormige, gedekte tafel Say Cheese van Kathrin Sonntag. Het tafelkleed toont fotografische afbeeldingen van metselwerk. Op tafel staan steenbrood, betonsoep, kiezelkersen, vierkante marmeren eieren en marmerkaas. Samen met de losjes rondslingerende eierschalen en ander afval en etensresten is de tafel al met al een rommelig zootje. In de werkelijkheid van de alledaagse beslommeringen betekent dit: opruimen, afwassen, opbergen, de was doen en strijken. Dat kost úren.

Decoratief

Decoratieve vormgeving in de huishouding kan een functie benadrukken of verfraaien. Alessandro Mendini, onder wiens leiding het Groninger Museum is ontworpen, concipieerde voor het merk Alessi een vaas in een oplage van honderd exemplaren. Daarna vroeg hij aan even zoveel kunstenaars en auteurs een decoratie voor de vaas te maken. Een aantal van deze tot de 100% Make-up-serie behorende exemplaren staat uitgestald.

Gevels van huizen die architectonisch niet zo spannend zijn, worden dat wel door kleurrijke toevoegingen. Er zijn enkele schilderijen te zien die Sol Calero maakte, gebaseerd op de felgekleurde huizen in de Venezolaanse archipel Los Roques. Zij noemt de serie La Escuela del Sur om het belang van Zuid-Amerikaanse kunst te benadrukken.

Samenhang

De titel van de tentoonstelling is ontleend aan het gelijknamige essay uit 1999 van kunstenares en schrijfster Frances Stark. De tekst is helaas niet beschikbaar in de museumwinkel of boekhandel. Ook een catalogus met nadere informatie over de kunstenaars en hun werk ontbreekt. Dit zou ondersteunend kunnen zijn, omdat de onderlinge samenhang die de titel oproept niet zo direct waarneembaar is voor de bezoeker. Ondanks de beknopte toelichtende teksten moeten de eigen interpretaties en inzichten het verder doen. Want wat is bijvoorbeeld de relatie tussen het robuuste werk van Vivian Suter en het parfumflesje van Frances Stark gevuld met Love Potion?De enorme, kleurrijke doeken van Suter, getiteld De Jungle en de Stad, hangen als draperieën in het – oogstrelende – trappenhuis.

Dit alles neemt niet weg dat de tentoongestelde werken van hedendaagse designers en kunstenaars de moeite waard zijn. Ook omdat het Groninger Museum hiermee op zijn oorspronkelijke pad terugkeert en zich weer richt op eigentijdse kunst en maatschappelijke thema’s. In tegenstelling tot de grote, van elders aangetrokken, kant-en-klare tentoonstellingen, de blockbusters, van de afgelopen jaren.